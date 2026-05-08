ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตำรวจแสนสุข โชว์ผลงานรวบผู้ต้องหาแก๊งปล่อยกู้ดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนด เปิดเพจเฟซบุ๊กรับจำนำรถจนถูกล่อซื้อ ยึดของกลางรถยนต์ 6คัน อาวุธปืน-เครื่องกระสุน โทรศัพท์และเงินสด
วันนี้ (8พ.ค. ) พ.ต.อ.ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี ผกก.สภ.แสนสุข จ.ชลบุรี ได้แถลงผลการจับกุมแก๊งปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด จำนวน 3 รายประกอบด้วย นายกิตติศักดิ์ หรือดิว อายุ 35 ปี ชาว จ.ระยอง นายกฤษดา หรือทิว อายุ 43 ปี ชาว จ.ชลบุรี และนายก๊อด อายุ 37 ปี ชาว จ.กาฬสินธุ์
การจับกุมดังกล่าวเป็นผลจากที่เจ้าหน้าที่ได้สืบทราบจากสื่อสังคมออนไลน์ ว่ามีการรับจำนำรถผ่านเพจเฟซบุ๊กชื่อ "รับจำนำรถลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง" จึงทำการล่อซื้อด้วยการให้สายลับติดต่อผ่านทางเพจ และแอพลิเคชั่นไลน์ชื่อ “KT Money Car” จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้
พร้อมของกลางเป็นเงินสดจำนวน 52,000 บาท หนังสือสัญญาอำพรางการรับจำนำรถ โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง อาวุธปืน 2 กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนปืน และรถยนต์อีก 6 คัน
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ตั้งข้อกล่าวหาร่วมกันกระทำความผิดฐาน ร่วมกันให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินหรือกระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการอำพรางการให้กู้ยืมเงิน โดยมีลักษณะเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้” และ มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต