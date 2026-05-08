นร.โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ ยกทีมเยือนสหรัฐฯ ร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์โลก ISEF 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นักเรียนโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ คว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์โลก หรือ ISEF 2026 ระหว่าง 9-15 พ.ค.69 ที่เมืองฟีนิกซ์ รัฐแอริโซน่า สหรัฐอเมริกา


เมื่อวันที่ 8 พ.ค.69 ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ดร.เกรียง ฐิติจำเริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมอวยพรและให้โอวาทแก่นักเรียนโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยี หรือ TEP (ทีอีพี) จำนวน 9 คน ที่คว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย ในนามของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุมทีม เดินทางไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์โลก หรือ ISEF 2026 ที่เมืองฟีนิกซ์ รัฐแอริโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2569 โดยในเวทีนี้จะมีนักวิทยาศาสตร์เยาวชนในระดับมัธยมศึกษากว่า 1,800 คน จาก 80 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมประชันผลงานโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่าหลายล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งในปีนี้เด็กนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย คว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปร่วมแข่งขันในเวทีโครงการวิทยาศาสตร์โลกมากที่สุดถึง 4 ทีมจากทั้งหมด 8 ทีม โดยอีกหนึ่งทีมเป็นนักเรียนโปรแกรม สสวท.


ทั้งนี้นักเรียนโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ คว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยมากที่สุดถึง 3 ทีม 3 โครงงาน ประกอบด้วย 1.โครงงาน ไบโอมาร์กเกอร์คณิตศาสตร์เชิงปริมาณและระบบอัตโนมัติครบวงจร สำหรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระยะก่อนเป็นมะเร็งที่ทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งเป็นผลงานของ นายดะอิชิ ทานะกะ ,นายปองคุณ ฟูชื่น และนายเก้า ฐิติจำเริญพร ,2.โครงงาน StrokeSight: Multimodal Prehospital Stroke Triage แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์แบบหลายโหมดแบบครบวงจรสําหรับการทํานายความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองแบบนอกโรงพยาบาลและการสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกเป็นผลงานของ นายภูดิส วังธิยอง ,นายปัณณวัฒน์ เลิศมัลลิกาพร และนางสาวชญาฐิตา ศุภาธนพงศ์ และ 3.โครงงาน ระบบปัญญาประดิษฐ์ออปโตเมคาทรอนิกส์ราคาประหยัดที่ถอดรหัสกระบวนการคิดของผู้เชี่ยวชาญสู่กระบวนการวิเคราะห์เชื้อทุกสายพันธุ์ที่มีความละเอียดรับซับไมครอนและสามารถอธิบายผลการวินิจฉัยทางคลินิคได้ โดยนายณัฐพงษ์ ถาวร ,นายณัฐดนัย สุขศรี และนายภูมิใจ พงศรีวัฒน์


