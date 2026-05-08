P-Move นำภาค ปชช.ชุมนุมศาลากลางเชียงใหม่ยื่นหนังสือถึง "อนุทิน" จี้ทบทวนมติ ครม.ที่ยกเลิกระเบียบ “โฉนดชุมชน”

เชียงใหม่ - ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(P-Move) นำทีมเครือข่ายประชาชน รวมตัวชุมนุมบุกศาลากลางเชียงใหม่ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี จี้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี 5 พ.ค.69 ที่ยกเลิกระเบียบ “โฉนดชุมชน” ระบุส่งผลกระทบการแก้ไขปัญหาลดความเหลื่อมล้ำด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ลั่นหากไร้ความชัดเจนภายใน 7 วัน พร้อมระดมพลังเข้ากรุงเทพฯ
วันนี้ (8 พ.ค. 69) ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ(P-Move) และเครือข่ายประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวกันยื่นหนังสือถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคัดค้านและขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 กรณียกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ.2553 พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเดินหน้าคุ้มครองสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินอย่างเป็นธรรม
ทั้งนี้หนังสือดังกล่าวระบุว่า การยกเลิกระเบียบโฉนดชุมชนอาจส่งผลกระทบต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ดำรงอยู่มาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรายย่อย คนจน กลุ่มชาติพันธุ์ และชุมชนดั้งเดิม ที่ยังประสบปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกิน
ขณะเดียวกันผู้ชุมชุมได้เรียกร้องต่อรัฐบาล 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ขอให้รัฐบาลทบทวนและยุติการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ.2553 โดยเร่งด่วน พร้อมทั้งขอให้เดินหน้าการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน ตามมาตรา 10 (4) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ.2562 รวมถึงคุ้มครองพื้นที่และสิทธิชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 อีกทั้งขอให้รัฐบาลเปิดพื้นที่เจรจาและกำหนดวันเข้าพบนายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
ด้านนายดิเรก กองเงิน ที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ ระบุว่า หากภายใน 7 วัน ไม่มีความชัดเจนหรือแนวทางแก้ไขจากรัฐบาล จะมีการเคลื่อนไหวติดตามข้อเรียกร้องร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนจากทั่วประเทศที่กรุงเทพมหานคร เพื่อยืนยันการปกป้องสิทธิชุมชนและคัดค้านการยกเลิกระเบียบดังกล่าวต่อไป
ทั้งนี้ นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นผู้แทนรับมอบหนังสือจากกลุ่มผู้ชุมนุม พร้อมทั้งระบุว่า จะเร่งดำเนินการส่งหนังสือไปยังนายกรัฐมนตรีภายในวันนี้ เพื่อให้ปัญหาของพี่น้องประชาชนได้รับการแก้ไขโดยเร็ว