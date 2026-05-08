โรงรับจำนำเผยเศรษฐกิจแย่ มีประชาชนมาใช้บริการน้อยทั้งที่ใกล้เปิดเทอม

อุบลราชธานี-โรงรับจำนำเผยใกล้เปิดเทอมแล้ว มีประชาชนมาใช้บริการไม่คึกคักเหมือนทุกปี เหตเศรษฐกิจไม่ดี แต่ก็ได้เตรียมเงินรองรับไว้รับจำนำสิ่งของ 50 ล้านบาท พร้อมลดดอกเบี้ยให้ผู้ปกครองที่นำสิ่งของมาจำนำด้วย
ที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ปรากฏมีประชาชนเข้ามาใช้บริการจำนำสิ่งของที่เป็นทองรูปพรรณ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง และสิ่งของเบ็ดเตล็ด เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายซื้อสิ่งของเครื่องใช้ให้กับบุตรหลานที่กำลังจะเปิดเทอม แต่ปีนี้ยอดผู้มาใช้บริการน้อยกว่าทุกปีนี้ผ่านมา
นางรัตนากร สุวรรณกูฏ ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี กล่าวถึงการเข้ามาใช้บริการของประชาชนในช่วงเปิดเทอมปีนี้ว่า ได้เตรียมสำรองเงินไว้ใช้รับจำนำสิ่งของจากประชาชนจำนวน 50 ล้านบาท พร้อมมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท จากเดิม 0.50 สตางค์มาเหลือ 0.25 สตางค์ ที่เกิน 5,000 บาทถึง 10,000 บาท เหลือ 0.75 สตางค์ จากปกติร้อยละ 1 บาท
ส่วนทรัพย์สินที่ประชาชนนำมาจำนำจะเป็นทองรูปพรรณ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง และสิ่งของเบ็ดเตล็ด โดยมีประชาชนมาใช้บริการไม่คึกคักเท่าไหร่ สาเหตุน่ามาจากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดี เพราะปกติช่วงเปิดเทอมจะมีมาใช้บริการแบบคึกคัก แต่ปีนี้รู้สึกเงียบ