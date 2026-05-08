(คลิป)ย้อนศรหนียาว!ตร.ทางหลวง สนธิกำลังล่าตั้งแต่ตีหนึ่งยันเช้า ขบวนรถขนแรงงานพม่าจากแม่สายแวะพิด’โลก จับแล้วกว่าร้อย

พิษณุโลก - ตร.ทางหลวง-กอ.รมน.จว.พล.-ปกครอง-ตชด.31-ขกท. เปิดปฏิบัติการระทึกตั้งแต่ตีหนึ่งเศษยันเช้า..ไล่ล่าขบวนรถขนแรงงานเถื่อนเมียนมา จากแม่สาย แวะพักเปลี่ยนรถพิด’โลด ล็อตแรกจับได้บนถนนหลวง 3 คัน 50 คน ขยายผลตามจับรถนับ 10 คัน ยอดต่างด้าวล่าสุด 110 คน ล่าสุดต้องตามจับพม่าหนีกระจัดกระจายเข้าป่าอีก
วันนี้(8 พ.ค.69) ตำรวจทางหลวงพิษณุโลก ต้องเปิดปฏิบัติการไล่ล่าสกัดจับรถกระบะขนแรงงานต่างด้าวผ่านพื้นที่ ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม บนถนนหลวงสาย 11 พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 255 -256 ตั้งแต่ตีหนึ่งเศษที่ผ่านมา
หลังตำรวจทางหลวงตั้งจุดสกัดจับหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงบ้านป่า ต่อมาคาดว่ารถถนำขบวนขนแรงงานต่างด้าวเห็นเจ้าหน้าที่จึงเลี้ยวกลับรถย้อนศพขึ้นเหนือเข้าเขตพรหมพิราม เจ้าหน้าที่ ตร.ทางหลวง จึงได้เร่งบูรณาการกำลัง ตชด.31 ปกครองอำเภอพรหมพิราม กอ.รมน.จว.พล.หน่วยข่าวกรองกองทัพ (ขกท.) ร่วมกับตชด 31 ไล่ล่าขบวนรถล็อตแรกได้ที่ ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม ซึ่งพบแรงงานนั่งอัดมารถ 3 คัน ประมาณ 50 คน
จากนั้นได้ขยายผล ทราบว่ามีรถขนแรงงานเถื่อนจากแม่สาย จ.เชียงใหม่ ล่องเข้ามาเพิ่มเป็นจำนวน 10 คัน เป้าหมายแวะเปลี่ยนถ่ายรถที่จ.พิษณุโลก แต่ยังไม่ถึงที่หมาย จนท.จึงกระจายกำลังไล่ล่า ทำให้รถแรงงานเถื่อนหนีกระจัดกระจายเข้าป่า จนถึงเช้า 08.00 น.นับยอดจับกุมได้แล้ว 110 คน
รวมทั้งสามารถจับกุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้นำพา สารภาพว่า ได้รับค่าจ้างหัวละ 20,000 บาท ขณะที่คนขับรถร่วมขบวนบางรายยืนยันแค่ รับจ้างขนคนจากแม่สายไปส่งภาคกลาง โดยแวะถ่ายรถที่จังหวัดพิษณุโลก
ล่าสุด จนท.กำลังลาดตระเวนในพื้นที่อำเภอพรหมพิรามค้นหาแรงงานเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายเพิ่มอีก ส่วนผู้ที่ถูกจับกุมแล้วนำส่ง สภ.พรหมพิราม สอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป