xs
xsm
sm
md
lg

ฝ่ายปกครองราชบุรีบุกทลายบ่อน “กำถั่ว” กลางสวนมะพร้าว รวบนักพนัน 83 ราย ยึดอุปกรณ์เพียบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ราชบุรี - เจ้าหน้าที่ สนธิกำลังฝ่ายปกครอง–ตำรวจ–กอ.รมน. บุกทลายบ่อน “กำถั่ว” กลางสวนมะพร้าว รวบนักพนัน 83 ราย พร้อมอุปกรณ์ หลายรายการ หลังได้รับร้องเรียน ว่ามีการลักลอบเปิดเล่นมานาน

เช้ามืดวันนี้( 8 พ.ค.) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดราชบุรีนำกำลังเข้าตรวจค้นบ่อนการพนัน “กำถั่ว” บริเวณกลางสวนมะพร้าว พื้นที่หมู่ 7 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี หลังได้รับร้องเรียนว่ามีการลักลอบเปิดเล่นการพนันมาเป็นเวลานาน
การปฏิบัติการครั้งนี้นำโดย นายวัชระชัย สมีรักษ์ ป้องกันจังหวัดราชบุรี หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย น.ส.รัศมินท์ พฤกษาทร นายอำเภอโพธาราม และเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี (กอ.รมน.) ร่วมบูรณาการกำลังเข้าตรวจค้น

เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าถึงพื้นที่พบรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดบริเวณทางเข้ากว่า 100 คัน ภายในสวนมะพร้าวพบกลุ่มนักพนันกำลังล้อมวงเล่นพนันจำนวนมาก เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัว กลุ่มนักพนันต่างแตกฮือหลบหนี บางส่วนกระโดดลงร่องสวน บางส่วนอาศัยความมืดวิ่งหลบหนี แต่เจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมได้รวม 83 ราย และยังพบนักพนันบางส่วนซ่อนตัวตามมุมมืดภายในสวน

จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ตรวจยึดอุปกรณ์การพนันจำนวนมาก ได้แก่ ไม้เขี่ยกว่า 100 อัน ชิปแลกเงิน ลูกเต๋า สมุดจดแต้ม และถ้วยเขย่าลูกเต๋า รวมถึงพบพ่อค้าแม่ค้าจำนวนหนึ่งเปิดขายอาหารและเครื่องดื่มอยู่โดยรอบโต๊ะพนัน ก่อนเชิญตัวทั้งหมดไปสอบปากคำที่อาคารเอนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอโพธาราม

นายอำเภอโพธารามเปิดเผยว่า การเข้าจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ที่สั่งการให้ทุกหน่วยงานกวดขันปราบปรามการพนันในพื้นที่อย่างจริงจัง โดยบูรณาการกำลังร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัด ฝ่ายปกครองอำเภอโพธาราม เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ กอ.รมน. ให้พื้นที่ปลอดจากการพนัน

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา “ร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน” แก่นักพนันทั้ง 83 ราย ส่วนผู้ทำหน้าที่เป็นเจ้ามือถูกแจ้งข้อหา “เป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ในการเล่นการพนัน” ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.










ฝ่ายปกครองราชบุรีบุกทลายบ่อน “กำถั่ว” กลางสวนมะพร้าว รวบนักพนัน 83 ราย ยึดอุปกรณ์เพียบ
ฝ่ายปกครองราชบุรีบุกทลายบ่อน “กำถั่ว” กลางสวนมะพร้าว รวบนักพนัน 83 ราย ยึดอุปกรณ์เพียบ
ฝ่ายปกครองราชบุรีบุกทลายบ่อน “กำถั่ว” กลางสวนมะพร้าว รวบนักพนัน 83 ราย ยึดอุปกรณ์เพียบ
ฝ่ายปกครองราชบุรีบุกทลายบ่อน “กำถั่ว” กลางสวนมะพร้าว รวบนักพนัน 83 ราย ยึดอุปกรณ์เพียบ
ฝ่ายปกครองราชบุรีบุกทลายบ่อน “กำถั่ว” กลางสวนมะพร้าว รวบนักพนัน 83 ราย ยึดอุปกรณ์เพียบ
+1