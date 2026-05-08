ฝ่ายปกครองราชบุรีบุกทลายบ่อน “กำถั่ว” กลางสวนมะพร้าว รวบนักพนัน 83 ราย ยึดอุปกรณ์เพียบ

ราชบุรี - เจ้าหน้าที่ สนธิกำลังฝ่ายปกครอง–ตำรวจ–กอ.รมน. บุกทลายบ่อน “กำถั่ว” กลางสวนมะพร้าว รวบนักพนัน 83 ราย พร้อมอุปกรณ์ หลายรายการ หลังได้รับร้องเรียน ว่ามีการลักลอบเปิดเล่นมานาน
เช้ามืดวันนี้( 8 พ.ค.) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดราชบุรีนำกำลังเข้าตรวจค้นบ่อนการพนัน “กำถั่ว” บริเวณกลางสวนมะพร้าว พื้นที่หมู่ 7 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี หลังได้รับร้องเรียนว่ามีการลักลอบเปิดเล่นการพนันมาเป็นเวลานาน
การปฏิบัติการครั้งนี้นำโดย นายวัชระชัย สมีรักษ์ ป้องกันจังหวัดราชบุรี หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย น.ส.รัศมินท์ พฤกษาทร นายอำเภอโพธาราม และเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี (กอ.รมน.) ร่วมบูรณาการกำลังเข้าตรวจค้น
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าถึงพื้นที่พบรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดบริเวณทางเข้ากว่า 100 คัน ภายในสวนมะพร้าวพบกลุ่มนักพนันกำลังล้อมวงเล่นพนันจำนวนมาก เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัว กลุ่มนักพนันต่างแตกฮือหลบหนี บางส่วนกระโดดลงร่องสวน บางส่วนอาศัยความมืดวิ่งหลบหนี แต่เจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมได้รวม 83 ราย และยังพบนักพนันบางส่วนซ่อนตัวตามมุมมืดภายในสวน
จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ตรวจยึดอุปกรณ์การพนันจำนวนมาก ได้แก่ ไม้เขี่ยกว่า 100 อัน ชิปแลกเงิน ลูกเต๋า สมุดจดแต้ม และถ้วยเขย่าลูกเต๋า รวมถึงพบพ่อค้าแม่ค้าจำนวนหนึ่งเปิดขายอาหารและเครื่องดื่มอยู่โดยรอบโต๊ะพนัน ก่อนเชิญตัวทั้งหมดไปสอบปากคำที่อาคารเอนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอโพธาราม
นายอำเภอโพธารามเปิดเผยว่า การเข้าจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ที่สั่งการให้ทุกหน่วยงานกวดขันปราบปรามการพนันในพื้นที่อย่างจริงจัง โดยบูรณาการกำลังร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัด ฝ่ายปกครองอำเภอโพธาราม เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ กอ.รมน. ให้พื้นที่ปลอดจากการพนัน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา “ร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน” แก่นักพนันทั้ง 83 ราย ส่วนผู้ทำหน้าที่เป็นเจ้ามือถูกแจ้งข้อหา “เป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ในการเล่นการพนัน” ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.