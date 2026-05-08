(คลิป)สีกากีฉาว! ป.ป.ส.รวบ “ดาบตำรวจ” พร้อมพวกคากระท่อมกลางทุ่งดอกคำใต้ พบสารเสพติดทั้งแก๊ง

พะเยา - ป.ป.ส.แกะรอยสืบตั้งแต่ปี 67 พบพฤติการณ์ทั้งเสพทั้งค้า..ก่อนบุกรวบ “ดาบตำรวจ” พร้อมพวกอีก 2 คากระท่อมกลางทุ่งดอกคำใต้ ก่อนจับตรวจเจอฉี่ม่วงกันทั้งก๊วน
พ.ต.ท.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยผลปฏิบัติการ ยุทธการตัดเนื้อร้าย ครั้งที่ 6 เดินหน้ากวาดล้างเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หลังได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน 1386 ว่า ดาบตำรวจสังกัดสภ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา มีพฤติการณ์เสพและค้ายาเสพติดในพื้นที่
จากการสืบสวนพบว่ามีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาตั้งแต่ปี 2567 กระทั่งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ภาค 5 ร่วมกับชุดสืบสวน สภ.ดอกคำใต้ เข้าตรวจสอบกระท่อมกลางทุ่งนา พื้นที่หมู่ 6 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เมื่อเร็วๆ นี้ พบ ด.ต.ภาคภูมิ พร้อมชายอีก 2 คน อยู่ภายในกระท่อม
ตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดในร่างกายทั้ง 3 คน และตรวจค้นพบยาบ้า 15 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในตัว ด.ต.ภาคภูมิ อีกทั้งยังพบยาบ้าอีก 8 เม็ดในตัวชายอีก 1 คน เบื้องต้นเจ้าตัวรับว่าเสพยาเสพติด เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ดอกคำใต้ ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขยายผลถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
สำนักงาน ป.ป.ส.ยืนยันเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นการบ่อนทำลายความเชื่อมั่นของประชาชน พร้อมย้ำไม่มีการช่วยเหลือหรือปกป้องผู้กระทำผิด และจะดำเนินมาตรการทั้งทางกฎหมายและวินัยอย่างเด็ดขาด ตามนโยบายรัฐบาลที่ประกาศให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ