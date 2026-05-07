เคลียร์ชัดอนาคต "วอเตอร์ฟรอนท์ พัทยา" รอกรมที่ดินวินิจฉัยโฉนดออกโดยมิชอบหรือไม่

ศูนย์ข่าวศรีราชา- นายกเมืองพัทยา เคลียร์ชัดโครงการมหากาพย์ " วอเตอร์ฟรอนท์" รอ กรมที่ดิน วินิจฉัยโฉนดออกโดยมิชอบหรือไม่ หากใช่ต้องเข้าสู่กระบวนการรื้อถอนคืนเป็นพื้นที่สาธารณะ แต่หากไม่ใช่ผู้ประกอบการต้องยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคารใหม่
วันนี้ (7พ.ค.) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเมืองพัทยา จ.ชลบุรี
โดยวาระที่ได้รับความสนใจจากที่ประชุม คือการตั้งกระทู้ถามเรื่องแนวทางดำเนินการในอนาคตของ "โครงการอาคารวอเตอร์ฟรอนท์ ( Waterfront)" และโครงการที่จอดเรือแหลมบาลีฮาย ที่ถูกปล่อยทิ้งร้างและเกิดความเสียหายมาเป็นเวลานาน ของนายอนุพงษ์ พุทธนวรัตน์ สมาชิกสภาเมืองพัทยา
ซึ่ง นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ได้ย้อนลำดับปัญหาอาคารวอเตอร์ฟรอนท์พัทยา ว่าเริ่มมาตั้งแต่ปี 2560 ที่เมืองพัทยา มีคำสั่งให้ทำการรื้อถอนอาคารจากกรณีการก่อสร้างผิดแบบ และต่อมา บริษัท บาลีฮาย จำกัดได้ยื่นอุทธรณ์ และในปี 2565 คำสั่งรื้อถอนถูกเพิกถอน เนื่องจากคณะกรรมการอุทธรณ์เห็นว่าผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งเดิมไม่มีอำนาจตามกฎหมาย
กระทั่งในปี 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งมายัง เมืองพัทยา กรณีที่ดินบางส่วนอาจออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ภูเขาและพื้นที่หวงห้าม ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการวินิจฉัยจากกรมที่ดิน
" ทั้งนี้หาก กรมที่ดิน วินิจฉัยว่าโฉนดออกโดยมิชอบก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการเพิกถอนโฉนด และดำเนินการรื้อถอนอาคารตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับอำเภอบางละมุง เพื่อคืนพื้นที่เป็นสาธารณะ แต่หาก กรมที่ดิน มีมติว่าเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง ผู้ประกอบการก็จะต้องยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคารใหม่ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ของเมืองพัทยา ก่อนดำเนินการใด ๆ ต่อไป" นายกเมืองพัทยา กล่าว
ส่วนโครงการที่จอดเรือแหลมบาลีฮายที่เดิมมีขีดความสามารถในการรองรับเรือท่องเที่ยวได้กว่า 200 ลำ แต่ที่ผ่านมาได้ผลกระทบที่เกิดจากการได้รับความเสียหายจากพายุ รวมทั้งยังมีข้อพิพาททางกฎหมายกับผู้ออกแบบจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการใดๆได้
แต่ขณะนี้กระบวนการทางกฎหมายได้ข้อยุติแล้ว จากนี้ เมืองพัทยา จึงจะดำเนินการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินและครุภัณฑ์ที่ชำรุดบริเวณท่าเรือ จำนวน 7 รายการอาทิ โครงเหล็กไฮโดรลิฟต์ บันได เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ
โดยได้มีการกำหนดวันประมูลในวันที่ 15 พ.ค.นี้ และ เมืองพัทยา ได้ตั้งราคากลางไว้ที่ประมาณ 500,000 บาท เพื่อเคลียร์พื้นที่ให้แล้วเสร็จ เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ใหม่ในอนาคต
" เมืองพัทยาได้จัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการศึกษาและออกแบบปรับปรุงท่าเรือแหลมบาลีฮายไว้แล้ว โดยแนวทางเบื้องต้นยังคงวางให้เป็นพื้นที่จอดเรือควบคู่พื้นที่สันทนาการ แต่เนื่องจากวาระการบริหารของชุดปัจจุบันกำลังจะสิ้นสุดลง จึงเห็นควรให้ผู้บริหารและสภาชุดใหม่เป็นผู้ดำเนินการต่อ เพื่อความเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล" นายกเมืองพัทยา กล่าว