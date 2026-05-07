ผู้ว่าฯโคราชปล่อยคาราวานอีแต๋น ขนส่งปุ๋ยอินทรีย์สู้วิกฤตปุ๋ยแพงพิษสงคราม หนุนเกษตรกรผลิตใช้ทั้ง 32 อำเภอ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ผู้ว่าฯโคราช ปล่อยคาราวานอีแต๋น ขนส่งปุ๋ยอินทรีย์ 80 ตัน กระจายทั่วอำเภอคง สู้วิกฤตปุ๋ยแพง จากพิษสงครามตะวันออกกลาง ภายใต้โครงการ “เกษตรโคราชร่วมใจ ใช้ปุ๋ยพอเพียง” เผยจัดงบฯหนุนเกษตรกรนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในชุมชน ทั้ง 32 อำเภอของจังหวัดฯ รวม 289 ตำบล อย่างน้อยตำบลละ 5 ตัน
วันนี้(7 พ.ค.69) นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ , นายมนัส เสียงก้อง เกษตรจังหวัดนครราชสีมา และนางสาวนิชาพิชญ์ รักษาภักดี นายอำเภอคง ร่วมกันปล่อยขบวนคาราวานรถอีแต๋นขนส่งปุ๋ยอินทรีย์ถึงไร่นา จำนวน 80 ตัน ที่ วัดบ้านโจด หมู่ที่ 4 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการ “เกษตรโคราชร่วมใจ ใช้ปุ๋ยพอเพียง” เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อำเภอคง ใช้ทำการเกษตรช่วงฤดูเพาะปลูกที่กำลังจะมาถึงแทนปุ๋ยเคมีที่ขาดแคลนและราคาสูงขึ้นจากภาวะสงครามในพื้นที่ตะวันออกกลาง
นอกจากนี้ ในงานยังได้นำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่ได้จากการจัดผ้าป่าเศษวัสดุอินทรีย์ มาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดี แจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และจัดแสดงนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการทำปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพดี โดยมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอคง ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์สงครามในพื้นที่ตะวันออกกลาง ระหว่างอเมริกาและอิหร่าน ส่งผลกระทบต่อการนำเข้าปุ๋ยเคมี จังหวัดนครราชสีมาจึงรณรงค์สนับสนุนให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในระยะยาว โดยจัดทำโครงการ “เกษตรโคราชร่วมใจ ใช้ปุ๋ยพอเพียง” สนับสนุนให้เกษตรกรนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มาผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการทั้ง 32 อำเภอในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสิ้น 289 ตำบล อย่างน้อยตำบลละ 5 ตัน
อย่างไรก็ตาม จังหวัดนครราชสีมายังได้อนุมัติงบพัฒนาจังหวัด ปี 2569 งบประมาณเหลือจ่ายเร่งด่วน เพื่อดำเนินพัฒนาด้านการเกษตร อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อสู้วิกฤตปุ๋ยแพง โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นมิถุนายน 2569 ให้ทันฤดูกาลทำนาปีที่จะมาถึงนี้ นายอนุพงศ์ กล่าวในตอนท้าย