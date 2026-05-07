ยอมควักค่าผ่าตัดครึ่งแสน!สุนัขปอมคลื่นสร้อยหนัก 3 บาท สุดท้ายได้ทองคืนครบ

พิษณุโลก – “เอ็มร้อยลี้” หนุ่มเจ้าของเหยื่อตกปลาแบรนด์ดัง เผยประสบการณ์เป็นอุทาหรณ์..ถอดสร้อยวางบนโซฟาแล้วเล่นกับสุนัขปอมเมอเรเนียน จนเผลอหลับ ตื่นเช้ามาแฟนสาวกรี๊ดลั่น เมื่อเห็น “เจ้าชาบู กับยูจิน” ที่รักเหมือนลูกเคี้ยวสร้อยบางส่วนคาปาก รอจนสุนัขแสนรักอาเจียน-อึออกมาแล้วยังได้คืนไม่ครบ ต้องอุ้มส่งหมอ-ควักจ่าย 5 หมื่น ผ่าตัดถึงได้ทองครบ
วันนี้(7 พ.ค. 69) นายณัฐฐาพร รุกขชาติ อายุ 41 ปี หรือเอ็มร้อยลี้ เจ้าของแบรนด์ร้อยลี้เหยื่อตกปลา เปิดเผยว่า ตนและครอบครัวกลับมาจากรับประทานอาหารกับเพื่อนๆ นอกบ้านช่วงค่ำสัปดาห์ที่ผ่านมา พอถึงบ้านตนถอดสร้อยคอทองคำน้ำหนัก 3 บาท เอาไว้บนเก้าอี้ภายในบ้าน
จากนั้นก็นอนเล่นกับสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียน เพศผู้และเพศเมีย 2 ตัว ซึ่งตนและแฟนสาวรักเสมือนลูก ตัวผู้มีชื่อว่า “เจ้าชาบู” อายุ 7 เดือน และตัวเมียชื่อว่า “เจ้ายูจิน” อายุ 8 เดือน
หลังจากนั้นก็เผลอหลับไป ตื่นขึ้นมาตอนเช้า แฟนตนร้องกรี๊ดตกใจสุดขีด เมื่อพบว่าเจ้าชาบูกับเจ้ายูจินกำลังเคี้ยวสร้อยคอทองคำน้ำหนัก 3 บาท อยู่คาปากและกำลังกลืนกินลงไปในท้อง เหลือเพียงสร้อยทองจำนวนหนึ่งเท่านั้น ที่เหลือก็หาไม่เจอ กวาดรอบบ้านแล้วก็ไม่มี จึงนำทองที่เหลือไปชั่งดูได้ประมาณ 20 กว่ากรัม รวมที่เป็นเส้นด้วยก็ประมาณ 1 บาท หายไป 2 บาท
ผ่านไปประมาณ 1 ชั่วโมง สุนัขทั้งคู่เริ่มมีอาการอาเจียนออกมามีทองปะปนอยู่ แล้วก็ถ่ายออกมามีทองปนด้วย จึงใช้มือขยี้ๆ แล้วนำไปล้างน้ำทำความสะอาดเหมือนร่อนทอง แล้วเอามาชั่งอีกครั้งได้ประมาณ 27 กรัม ก็ยังขาดอยู่อีกมาก จึงปรึกษากันกับแฟนสาวพาสุนัขปอมทั้งคู่ไปพบสัตวแพทย์เพื่อทำการเอกซเรย์ ผลปรากฏว่าพบทองก้อนใหญ่ๆ อยู่ภายในท้องของสุนัขทั้งคู่ สุดท้ายสัตวแพทย์ผ่าตัดนำทองออกมาได้ครบทั้งหมด พวกตนจึงนำทองทั้งหมดที่เสียหาย จากสุนัขปอมกลืนไปขายที่ร้านเพื่อทำการหลอม
ซึ่งอยากฝากเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่เลี้ยงสุนัข เก็บของไม่เข้าที่อาจเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน โชคดีสัตวแพทย์ผ่าตัดรักษาชีวิตสุนัขทั้งคู่ และนำเศษทองคำออกมาได้ครบ แต่ต้องเสียค่ารักษาเบ็ดเสร็จประมาณ 5 หมื่นบาท ส่วนเจ้าสุนัขปอมทั้ง 2 ตัว ล่าสุดอาการเริ่มดีขึ้นแล้ว แต่ก็มีบาดแผลภายในบ้าง