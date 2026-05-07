ตราด เตรียมจัด “งานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ‘69” กระจายรายได้สู่เกษตรกร

ตราด - จังหวัดตราด เตรียมจัด “งานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ‘69” โชว์ของดีพื้นบ้าน ทั้งผลิตการเกษตรกรรมและปศุสัตว์ พร้อมประกวดทุเรียน สุนัขไทยหลังอาน และสาวงามธิดาระกำหวาน 14-18 พ.ค.นี้ที่ สนามตราดเฉลิมพระเกียรติฯ
วันนี้ ( 7 พ.ค.) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด ได้จัดการแถลงข่าวการจัด“ งานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ประจำปี 2569 ณ ศาลา 100 ปี ตราดรำลึก หน้าศาลากลางจังหวัดตราด โดยมี นายนายพีระ เอี่ยมสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ,นายประภาส พรมโสดา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วม
การจัด “งานวันระกำหวาน” ในปีนี้ จ.ตราด จะมุ่งเน้นการโชว์ของดีเมืองตราด ทั้งอาหารพื้นบ้านและผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียน GI คือ ทุเรียนเขาบรรทัดมและทุเรียนชะนีเกาะช้าง รวมทั้งสินค้าอื่นๆ เพื่อกระจายรายได้ไปยังเกษตรกร และยังมีการโชว์สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน ขบวนแห่งผลไม้ของอำเภอต่างๆ ระหว่าง 14-18 พ.ค.นี้ที่บริเวณสนามตราดเฉลิมพระเกียรติฯ
(สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด)
นายประภาส พรมโสดา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการ ครั้งที่ 45 แล้ว ภายในงานจะมีการประกวดผลไม้ 6 ชนิด รวมทั้งการประกวดรถแห่ผลไม้และธิดาประจำรถในวันเปิดงาน ส่วนการประกวดสุนัขพันธ์ไทยหลังอาน จะมีขึ้นในวันสุดท้าย เช่นเดียวกับประกวดธิดาระกำหวาน และมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งผลไม้สด ผลไม้แปรรูป รวมทั้งสินค้าของดีของจังหวัดตราด และการแสดงดนตรีในทุกวัน
ทั้งนี้ ปัจจุบัน จ.ตราด มีพื้นที่การปลูกทุเรียน 1.3 หมื่นไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 1.94 แสนตัน โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือน มี.ค.-พ.ค. ราคาจำหน่ายทุเรียนตราด อยุ่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 135 บาท และขณะนี้ผลผลิตได้ออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 9 หมื่นตัน
ส่วนมังคุด มีพื้นที่การปลูก 3.9 หมื่นไร่ ให้ผลผลิตกว่า 4 หมื่นตันต่อปี ราคาจำหน่ายโดยเฉลี่ยที่กิโลกรัมละ 75- 90 บาท
, เงาะมีพื้นที่ปลูกประมาณ 4.7 หมื่นไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 1.6 แสนตัน ,ส่วนระกำหวาน มีพื้นที่ปลูก 203 ไร่ ให้ผลผลิต 360 ตัน ราคาจำหน่ายที่กิโลกรัมละ 45 บาท
ส่วนการประกวดสุนัขพ้นธ์ุหลังอาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ จ.ตราด จะเป็นการประกวดทั้งหมด18 รุ่น
และมีเงินรางวัลกว่า1.8 หมื่นบาท
ซึ่งผู้ที่จะส่งประกวดสุนัขพันธ์ุต้องเป็นสุนัขของจังหวัดตราดเท่านั้น โดยปัจจุบัน สุนัขพันธ์ุไทยหลังอานตราดแท้ ปัจจุบันมีผู้เลี้ยงเชิงพาณิชย์ทั้งสิ้น 18
ฟาร์ม สร้างรายได้เข้าจังหวัดในช่วง6
เดือนแรกของปีงบประมาณ 2569 แล้วถึง 2.6 ล้านบาท