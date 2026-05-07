xs
xsm
sm
md
lg

ตราด เตรียมจัด “งานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ‘69” กระจายรายได้สู่เกษตรกร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




ตราด - จังหวัดตราด เตรียมจัด “งานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ‘69” โชว์ของดีพื้นบ้าน ทั้งผลิตการเกษตรกรรมและปศุสัตว์ พร้อมประกวดทุเรียน สุนัขไทยหลังอาน และสาวงามธิดาระกำหวาน 14-18 พ.ค.นี้ที่ สนามตราดเฉลิมพระเกียรติฯ

วันนี้ ( 7 พ.ค.) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด ได้จัดการแถลงข่าวการจัด“ งานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ประจำปี 2569 ณ ศาลา 100 ปี ตราดรำลึก หน้าศาลากลางจังหวัดตราด โดยมี นายนายพีระ เอี่ยมสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ,นายประภาส พรมโสดา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วม

การจัด “งานวันระกำหวาน” ในปีนี้ จ.ตราด จะมุ่งเน้นการโชว์ของดีเมืองตราด ทั้งอาหารพื้นบ้านและผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียน GI คือ ทุเรียนเขาบรรทัดมและทุเรียนชะนีเกาะช้าง รวมทั้งสินค้าอื่นๆ เพื่อกระจายรายได้ไปยังเกษตรกร และยังมีการโชว์สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน ขบวนแห่งผลไม้ของอำเภอต่างๆ ระหว่าง 14-18 พ.ค.นี้ที่บริเวณสนามตราดเฉลิมพระเกียรติฯ
(สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด)

นายประภาส พรมโสดา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการ ครั้งที่ 45 แล้ว ภายในงานจะมีการประกวดผลไม้ 6 ชนิด รวมทั้งการประกวดรถแห่ผลไม้และธิดาประจำรถในวันเปิดงาน ส่วนการประกวดสุนัขพันธ์ไทยหลังอาน จะมีขึ้นในวันสุดท้าย เช่นเดียวกับประกวดธิดาระกำหวาน และมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งผลไม้สด ผลไม้แปรรูป รวมทั้งสินค้าของดีของจังหวัดตราด และการแสดงดนตรีในทุกวัน


ทั้งนี้ ปัจจุบัน จ.ตราด มีพื้นที่การปลูกทุเรียน 1.3 หมื่นไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 1.94 แสนตัน โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือน มี.ค.-พ.ค. ราคาจำหน่ายทุเรียนตราด อยุ่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 135 บาท และขณะนี้ผลผลิตได้ออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 9 หมื่นตัน

ส่วนมังคุด มีพื้นที่การปลูก 3.9 หมื่นไร่ ให้ผลผลิตกว่า 4 หมื่นตันต่อปี ราคาจำหน่ายโดยเฉลี่ยที่กิโลกรัมละ 75- 90 บาท
, เงาะมีพื้นที่ปลูกประมาณ 4.7 หมื่นไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 1.6 แสนตัน ,ส่วนระกำหวาน มีพื้นที่ปลูก 203 ไร่ ให้ผลผลิต 360 ตัน ราคาจำหน่ายที่กิโลกรัมละ 45 บาท


ส่วนการประกวดสุนัขพ้นธ์ุหลังอาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ จ.ตราด จะเป็นการประกวดทั้งหมด18 รุ่น
และมีเงินรางวัลกว่า1.8 หมื่นบาท
ซึ่งผู้ที่จะส่งประกวดสุนัขพันธ์ุต้องเป็นสุนัขของจังหวัดตราดเท่านั้น  โดยปัจจุบัน สุนัขพันธ์ุไทยหลังอานตราดแท้ ปัจจุบันมีผู้เลี้ยงเชิงพาณิชย์ทั้งสิ้น 18
ฟาร์ม สร้างรายได้เข้าจังหวัดในช่วง6
เดือนแรกของปีงบประมาณ 2569 แล้วถึง 2.6 ล้านบาท






ตราด เตรียมจัด “งานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ‘69” กระจายรายได้สู่เกษตรกร
ตราด เตรียมจัด “งานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ‘69” กระจายรายได้สู่เกษตรกร
ตราด เตรียมจัด “งานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ‘69” กระจายรายได้สู่เกษตรกร
ตราด เตรียมจัด “งานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ‘69” กระจายรายได้สู่เกษตรกร
ตราด เตรียมจัด “งานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ‘69” กระจายรายได้สู่เกษตรกร
+1