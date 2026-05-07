ภารกิจ 1 ชีวิต! ทีมแพทย์–กู้ชีพ–กู้ภัย ผนึกกำลังเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนัก 200 กก. ส่งต่อ รพ.พระนครศรีอยุธยา ปลอดภัย

พระนครศรีอยุธยา - รพ.บางปะหันประสานรถสไลด์ขนาดใหญ่ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ระยะทางกว่า 15 กม. ตำรวจ–กู้ภัยเปิดเส้นทางฉุกเฉินถึงมือแพทย์สำเร็จ
เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้( 7 พ.ค.) เจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลบางปะหัน ขอสนับสนุนรถสไลด์ขนาดใหญ่พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ เข้าช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชาย นายสุภัต อายุ 47 ปี น้ำหนักประมาณ 200 กิโลกรัม ซึ่งมีภาวะโรคหัวใจ น้ำท่วมปอด ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน เพื่อส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากอาการค่อนข้างหนักและต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
พญ.วิภาวี เกตุวัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะหัน เปิดเผยว่า ทีมแพทย์ได้วางแผนร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยอย่างรัดกุม เตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบถ้วน ทั้งถังออกซิเจน เครื่องช่วยหายใจ และเครื่องปั๊มหัวใจ เนื่องจากผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวและต้องใส่ท่อช่วยหายใจ จึงจำเป็นต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีศักยภาพสูงกว่า
การเคลื่อนย้ายเริ่มจากภายในอาคารผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ช่วยกันนำผู้ป่วยลงจากอาคารขึ้นรถเข็น ก่อนลำเลียงขึ้นรถสไลด์ เนื่องจากไม่สามารถใช้รถพยาบาลขนาดปกติได้ โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลประจำบนรถตลอดการเดินทาง แม้ต้องเผชิญสภาพอากาศร้อนอบอ้าว แต่ทุกฝ่ายยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย
ขบวนเคลื่อนย้ายประกอบด้วย รถตำรวจ สภ.บางปะหัน รถพยาบาลโรงพยาบาลบางปะหัน และรถกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจ เคลื่อนตัวเป็นขบวนฉุกเฉิน ระยะทางกว่า 15 กิโลเมตร ใช้ถนนสายเอเชีย ผ่านสะพานต่างระดับบางปะหัน ถนนสาย 347 และถนนอยุธยา–อ่างทองสายใน เข้าสู่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เปิดทางให้ขบวนผ่านอย่างรวดเร็ว
เมื่อถึงโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ทีมแพทย์ได้เตรียมพร้อมรับเคสฉุกเฉิน ก่อนเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าห้องฉุกเฉินทันที ท่ามกลางกำลังใจจากประชาชนที่มาใช้บริการภายในโรงพยาบาล
นายสุรศักดิ์ กลีบยี่สุ่น เจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา กล่าวว่า ภารกิจครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน รวมถึงประชาชนที่ช่วยเปิดทางให้ขบวนฉุกเฉินจนสามารถนำผู้ป่วยส่งถึงโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย
เหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่สะท้อนความทุ่มเท เสียสละ และการทำงานร่วมกันของทีมแพทย์ พยาบาล ตำรวจ และเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย ในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยได้อย่างน่าชื่นชม.