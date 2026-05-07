รองนายกฯ “ศ.ดร.ยศชนัน” เปิดฐาน GISTDA ศรีราชา ดันระบบ “เช็คแล้ง” ใช้ AI-ดาวเทียม รับมือวิกฤตน้ำ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - รองนายกฯ “ศ.ดร.ยศชนัน” ลงพื้นที่ชลบุรีติดตามภารกิจอวกาศไทย เปิดตัวแพลตฟอร์มเช็คแล้ง พร้อมเยี่ยมศูนย์ประกอบดาวเทียม THEOS-3 มุ่งผลักดันไทยสู่เศรษฐกิจอวกาศโลก
วันนี้ (7 พ.ค.) ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามภารกิจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทย ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ Space Krenovation Park (SKP) ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่
โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA นางภัทรชนันท์ ผ่องผาด นายอำเภอศรีราชา และหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของประเทศ และเปิดตัว “ระบบเช็คแล้ง” แพลตฟอร์มภูมิสารสนเทศอัจฉริยะที่ใช้ข้อมูลดาวเทียมสำรวจโลก ผสานแบบจำลองวิเคราะห์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง ประเมินความเสียหายพืชเกษตร และคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำ รองรับสถานการณ์เอลนีโญและฝนทิ้งช่วงในปี 2569
ทางคณะยังได้เยี่ยมชมการสาธิตแพลตฟอร์ม GI Platform ได้แก่ ระบบ Disaster, Carbon Atlas, Dragonfly, SGi Farm, Life Dee, Digital Twin และ LandX ซึ่งถูกนำไปใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม เมืองอัจฉริยะ และการจัดการภัยพิบัติของประเทศ
จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ (NAIT) โครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านมาตรฐานการทดสอบดาวเทียมของไทย พร้อมติดตามความก้าวหน้าโครงการ “THEOS-3” ดาวเทียมสำรวจโลกที่ออกแบบและพัฒนาโดยวิศวกรไทย ใช้ชิ้นส่วนจากผู้ประกอบการภายในประเทศ สะท้อนศักยภาพไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศครบวงจร
โครงการ THEOS-3 ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถด้านอวกาศของประเทศ ทั้งด้านวิจัย พัฒนาอุตสาหกรรมดาวเทียม และการสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาประเทศในทุกมิติ โดยคณะยังได้เยี่ยมชมศูนย์ควบคุมดาวเทียม THEOS และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อรับฟังแนวทางวิจัยขั้นแนวหน้า อาทิ การจัดการจราจรอวกาศ การพยากรณ์สภาพอวกาศ และระบบบริหารจัดการโดรน
ด้านผู้อำนวยการ GISTDA เปิดเผยว่า ภายใน 3 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็น Data Driven Nation โดยใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม พร้อมผลักดันนโยบาย Space Innovation Thailand และความร่วมมือระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่หนึ่งในผู้เล่นสำคัญของเศรษฐกิจอวกาศโลกอย่างยั่งยืน.