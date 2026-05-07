(คลิป)หมอดูดังล้านนายังเปิดบ้านรับญาติธรรมกลางกระแสดรามาล่วงละเมิดหนุ่มแก้กรรม

ลำพูน – หมอดูชื่อดังล้านนา..ยังเปิดบ้านต้อนรับญาติธรรม หลังเกิดกระแสดรามา โดนชายหนุ่มร้องเรียนล่วงละเมิดทางเพศแก้กรรม
จากกรณีที่ชายหนุ่มคนหนึ่งเข้าร้องเรียนกับเพจ “สายไหมต้องรอด”ว่า ถูกหมอดูชื่อดังทางภาคเหนือ ล่วงละเมิดทางเพศ อ้างเป็นวิธีแก้กรรมแบบ VIP เตรียมแจ้งความกองปราบ.. ล่าสุดบรรยากาศที่บ้านหมอดูที่เป็นข่าวยังมีญาติธรรม จากต่างจังหวัดมารดน้ำดำหัวตามปรกติ
ขณะที่นายสถาพร สุวรรณเจิดจิต ทนายความที่ปรึกษาหมอดูคนดังกล่าวได้ให้สัมภาษณ์ ว่าจากการที่ดูการแถลงข่าวของผู้กล่าวหามีความคลาดเคลื่อนหลายอย่าง ทั้งกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าหมอดู คนดังกล่าวเป็นผู้มีอิทธิพล จนทำให้ผู้กล่าวหาไม่กล้าแจ้งความในพื้นที่
อย่างไรก็ตามตนได้รับมอบหมายให้รอฝั่งชายหนุ่มคนดังกล่าวแจ้งความที่กองปราบก่อน หลังจากนั้นทีมทนายจะได้ประสานเรื่องรายละเอียดของคดีว่ามีการแจ้งความร้องทุกข์ประเด็นไหนอย่างไร เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป