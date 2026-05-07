ตชด.ภาค 2 สนธิกำลัง รวบผู้ต้องหาขนไอซ์ล็อตใหญ่กว่า 316 กก.

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 สนธิกำลังหลายหน่วยงาน จับกุมชายชาวจังหวัดอุดรธานี ลักลอบขนไอซ์ น้ำหนักรวมกว่า 316 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท ขณะเตรียมนำส่งลูกค้าในพื้นที่ภาคกลาง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ร่วมกับตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น สกัดจับรถยนต์เก๋งโตโยต้า รุ่น อัลติส สีบรอนซ์เงิน 1 ขฒ 6100 กรุงเทพมหานคร บนถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สกัดให้หยุดรถ จากนั้นคนขับรถเก๋ง ได้เปิดประตูวิ่งออกไปเข้าป่าข้างทาง ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะติดตามจับกุมตัวได้ เมื่อค้นภายในรถพบไอซ์จำนวนมาก
หลังการจับกุมนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยพ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภ.2 ได้เข้าตรวจสอบของกลาง พบยาเสพติดประเภทไอซ์ น้ำหนักรวมกว่า 316 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท
พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภ.2 เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายลับว่า จะมีการลำเลียงยาเสพติดจำนวนมาก หลังได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดผ่านพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จากการสืบสวนพบว่า ผู้ต้องหาใช้รถยนต์โตโยต้า อัลติส สีเทา ทะเบียนกรุงเทพมหานคร ขับลำเลียงยาเสพติดมาตามถนนมิตรภาพ กระทั่งเวลาประมาณ 21.00 น. เจ้าหน้าที่พบรถยนต์ต้องสงสัยวิ่งผ่านบริเวณหน้า สภ.เวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จึงติดตามอย่างใกล้ชิด
ต่อมาเวลาประมาณ 22.00 น. รถคันดังกล่าวเลี้ยวเข้าไปบริเวณหน้าบริษัทอีซูซุแห่งหนึ่ง ในเขตตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้น แต่คนขับพยายามเปิดประตูรถวิ่งหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงไล่ติดตามและสามารถจับกุมตัวไว้ได้
จากการตรวจค้นภายในรถ พบกระสอบสีดำบรรจุไอซ์จำนวน 6 กระสอบ น้ำหนักรวมประมาณ 316 กิโลกรัม จึงควบคุมตัวผู้ต้องหา ทราบชื่อคือนายสามารถ หรือเล็ก อายุ 40 ปี ชาวอำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี โดยยาเสพติดดังกล่าวเตรียมที่จะนำไปส่งปลายทางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเตรียมที่ส่งไปยังปลายทางประทศที่ 3 ต่อไป
ผู้ต้องหาให้การว่า ได้รับการติดต่อจากชายไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศลาว ให้ขนยาเสพติดจากพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ไปส่งให้ลูกค้าในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หากส่งสำเร็จจะได้รับค่าจ้าง 250,000 บาท และเคยทำลักษณะดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหา “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์) โดยมีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชน และกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชน” เจ้าหน้าที่ระบุว่า ยาไอซ์ล็อตดังกล่าวมีมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท หากหลุดรอดไปถึงปลายทาง อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมและความปลอดภัยของประชาชน ก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป