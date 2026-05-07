(คลิป)ระอุข้ามโขง!หมอรพ.หนองคายปากไวด่าคนลาวจอดรถที่คนพิการไร้การศึกษา ทั้งที่บอกแล้วน้าชายพิการอยู่ในรถ

หนองคาย-หญิงลาวโพสต์คลิป จอดรถที่จอดคนพิการในห้างดังเมืองหนองคาย เจอแพทย์ชายเดินมาด่าหยาบไร้การศึกษา หญิงลาวบอกน้าชายพิการนั่งรออยู่ในรถมาทำธุระที่หนองคาย แต่มาเจอเหตุนี้โกรธสุด ขณะที่หมอปากจัดปากไวเป็นหมออยู่โรงพยาบาลหนองคาย ด้านโรงพยาบาลออกประกาศเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทุกคนไม่เลือกปฏิบัติ
จากกรณีที่มีหญิงชาวลาวคนหนึ่งโพสต์คลิปเหตุการณ์ ในช่วงเย็นวันที่ 6 พ.ค.69 ที่บริเวณที่จอดรถห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในตัวเมืองหนองคาย โดยจอดรถในที่จอดคนพิการ จู่ ๆ มีชายคนหนึ่งเดินมาชี้หน้าต่อว่าหญิงลาวเจ้าของรถ จึงได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเหตุการณ์ไว้เป็นหลักฐาน และมีการพูดถึงเหตุการณ์ว่า หญิงคนนี้ได้ขับรถมาจอดบริเวณที่จอดรถคนพิการ เข้าไปทำธุระในห้าง
ต่อมามีชายคนหนึ่งทราบภายหลังว่าเป็นแพทย์โรงพยาบาลหนองคาย เข้ามาต่อว่าด้วยถ้อยคำรุนแรงว่าหญิงคนนี้จอดรถในที่จอดรถคนพิการ ไม่มีจิตสำนึก ไร้การศึกษา ทำให้รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดเหตุ พร้อมบอกว่ามีน้าชายพิการ เดินไม่ได้ นั่งรออยู่ในรถ ซึ่งได้พาน้าชายมาทำเอกสารที่จังหวัดหนองคาย จากนั้นจึงมาซื้อสินค้าก่อนเดินทางกลับ
หญิงคนนี้พยายามอธิบายว่ามีคนพิการอยู่ในรถจริง แต่หมอคนดังกล่าวก็ไม่เชื่อ หาว่าเธอโกหก แล้วรีบเดินขึ้นรถไป หลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในพื้นที่จังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน์
ล่าสุดวันนี้ (7 พ.ค.69) โรงพยาบาลหนองคายได้ออกประกาศ เรื่อง “การให้บริการด้วยความเสมอภาคและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” เนื้อหาในประกาศระบุว่าโรงพยาบาลหนองคายยึดมั่นในกรให้บริการผู้ป่วยและผู้รับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียม ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา หรือสถานะทางสังคม ทั้งนี้ผู้เข้ารับบิการทุกคนพึงได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพเดียวกัน โรงพยาบาลหนองคายไม่สนับสนุนพฤติกรรม คำพูด หรือการกระทำใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ ดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือด้อยค่าผู้อื่นในทุกกรณีและพร้อมส่งเสริมบรรยากาศแห่งความเข้าใจ ความเคารพซึ่งกันและกันและความปลอดภัยในการรับบริการ หากมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้รับบริการโรงพยาบาลขออภัยอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และจะนำข้อคิดเห็นไปปรับปรุงพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง”
มีรายงานเพิ่มเติมว่า หลังเกิดเหตุการณ์และคลิปถูกเผยแพร่และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ทางโรงพยาบาลหนองคาย ได้เชิญแพทย์คนดังกล่าวมาสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทราบว่า แพทย์คนดังกล่าวมีเจตนาเข้าไปพูดคุยเพียงเพื่อแจ้งให้ทราบว่าบริเวณนั้น คือที่จอดรถสำหรับคนพิการ เพื่อรักษาสิทธิให้กับผู้ที่จำเป็นต้องใช้จริง ๆ และจะดำเนินการตามขั้นตอนของโรงพยาบาลต่อไป ซึ่งการให้บริการด้านสาธารณสุขภายในโรงพยาบาลหนองคายจะไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้แต่อย่างใด.