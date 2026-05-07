ญาติ-ชาวบ้านกว่า 100 คน ฮือล้อมรุมประชาทัณฑ์ มือปืนโหดบุกยิงอดีตพ่อตาแม่ยาย-น้องเมีย ดับ 2 เจ็บ 1 กลางวงทำแผน ตร.วุ่นคุมตัวหนีอลหม่าน

กาญจนบุรี – ญาติและชาวบ้านกว่า 100 คน สุดทนแค้นใจ กรูเข้ารุมประชาทัณฑ์ “นายชยันต์” มือปืนวัย 47 ปี ระหว่างตำรวจคุมตัวทำแผนประกอบคำรับสารภาพ คดียิงอดีตพ่อตา แม่ยาย และน้องเมีย เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บสาหัส 1 ราย ตำรวจต้องรีบนำตัวขึ้นรถหน่วยปฏิบัติการพิเศษหลบหนีวุ่น เคราะห์ดีผู้ต้องหาไม่บาดเจ็บ ขณะที่ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี และตำรวจชุดคุ้มกันถูกชนล้มระหว่างเหตุชุลมุน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี นายชยันต์ เกตุคง อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 230 หมู่ 7 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม. ยิงนายสงวน โพธิ์ศรี อายุ 64 ปี และนายสัตยา โพธิ์ศรี อายุ 34 ปี เสียชีวิต ส่วน นางสาลินี โพธิ์ศรี อายุ 53 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดเมื่อเวลา 19.20 น. วันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา ภายในบ้านเลขที่ 227 หมู่ 7 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ก่อนผู้ก่อเหตุจะหลบหนีไป
ต่อมาเวลา 02.30 น. วันที่ 7 พฤษภาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมนายชยันต์ได้พร้อมอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ล่าสุดเวลา 13.30 น. พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ภ.จว.กาญจนบุรี และ สภ.ลาดหญ้า คุมตัวนายชยันต์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพยังจุดเกิดเหตุ โดยเจ้าหน้าที่ได้สวมหมวกกันน็อกและเสื้อเกราะกันกระสุนให้ผู้ต้องหาอย่างแน่นหนา เนื่องจากเกรงจะถูกญาติผู้เสียชีวิตและชาวบ้านรุมทำร้าย
เมื่อขบวนรถเดินทางมาถึง พบว่ามีญาติและชาวบ้านกว่า 100 คน มารอเฝ้าดูการทำแผนอยู่ก่อนแล้ว ช่วงแรกบรรยากาศยังเป็นไปด้วยความสงบ แต่ทันทีที่เจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาลงจากรถเพื่อชี้จุดก่อเหตุ กลุ่มญาติและชาวบ้านเกิดความไม่พอใจ ตะโกนด่าทอสาปแช่ง ก่อนกรูเข้าหวังรุมประชาทัณฑ์ผู้ต้องหา
เจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวนายชยันต์กลับขึ้นรถยนต์ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่เตรียมไว้ และขับออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน ท่ามกลางความชุลมุน โดยระหว่างเหตุการณ์ พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ รวมทั้งตำรวจชุดคุ้มกันหลายราย ถูกเบียดชนจนเสียหลักล้ม แต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บรุนแรง
หลังจากควบคุมสถานการณ์ได้ เจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนจุดที่ 2 บริเวณไร่อ้อยของชาวบ้าน ซึ่งเป็นจุดที่นายชยันต์นำอาวุธปืนไปทิ้งไว้ ก่อนถูกจับกุมในเวลาต่อมา
ด้าน พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า ผู้ต้องหามีปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวมาเป็นเวลานาน รวมทั้งมีการฟ้องร้องคดีในชั้นศาลเกี่ยวกับทรัพย์สิน และยังมีปัญหาความบาดหมางส่วนตัวในครอบครัว จนเกิดความกดดันสะสม ก่อนตัดสินใจเดินทางมาก่อเหตุยิงอดีตพ่อตา แม่ยาย และภรรยา
ส่วนประเด็นการวางแผนล่วงหน้าหรือไม่นั้น ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ขณะที่อาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ เป็นอาวุธปืนสวัสดิการของอดีตภรรยา ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเป็นบุตรสาวของผู้เสียชีวิตทั้งสองรายด้วย