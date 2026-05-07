เพชรบุรีทำบุญใหญ่แหล่งโบราณคดี “ดอนยายทอง” หลังขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 8 โครง พร้อมกลองมโหระทึก 6 ใบ

เพชรบุรี - ชาวบ้านตำบลสมอเพชรบุรี ร่วมประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ ภายหลังทีมนักโบราณคดีกรมศิลปากรขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว 1,500–2,000 ปี จำนวน 8 โครง พร้อมกลองมโหระทึก 6 ใบ เครื่องประดับทองคำ สำริด และลูกปัดจำนวนมาก ขณะที่นักโบราณคดีเร่งทำงานแข่งเวลา หวั่นฝนและน้ำใต้ดินกระทบโบราณวัตถุสำคัญ
วันนี้ ( 7 พ.ค.) ประชาชนในพื้นที่แหล่งโบราณคดีดอนยายทอง หมู่ 6 บ้านดอนพลับ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ ภายหลังมีการขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์จำนวน 8 โครง
ภายในพิธีมี นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี นายปรีชา อนันต์วรนาถ นายอำเภอบ้านลาด นางนิภา สังคนาคินทร์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี พ.ต.อ.เชิญ พลายมี นายก อบต.สมอพลือ รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นางสาวปราจิน เครือจันทร์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี นายเจน และนางคนางค์ เพชรสุด เจ้าของพื้นที่นา ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
สำหรับการขุดค้นดังกล่าว สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี กรมศิลปากร ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และประชาชน ดำเนินการขุดกู้และสำรวจแหล่งโบราณคดีดอนยายทอง หลังจากช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีการค้นพบ “กลองมโหระทึก” หรือกลองสำริดโบราณ จำนวน 2 ใบ กลางทุ่งนา ซึ่งถือเป็นการค้นพบสำคัญ เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ไม่เคยพบกลองมโหระทึกมาก่อน
ทีมนักโบราณคดีนำโดย นางสาวกรรณิการ์ เปรมใจ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี เริ่มดำเนินการขุดค้นตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ต่อเนื่องนานเกือบ 3 เดือน
ผลการขุดค้นระยะแรก ในพื้นที่ขนาด 2×2 เมตร พบชิ้นส่วนกลองมโหระทึก ภาชนะดินเผา ภาชนะสำริด รวมถึงชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์และเครื่องประดับทองคำ จึงมีการขยายพื้นที่ขุดค้นเป็น 4×4.5 เมตร ก่อนพบโครงกระดูกมนุษย์จำนวน 8 โครง ลักษณะนอนหงายเหยียดยาวเรียงกันเป็นแนว บางส่วนมีการซ้อนทับกัน
สิ่งที่สร้างความฮือฮา คือ ทุกโครงกระดูกพบเครื่องประดับสำริดทรงกลมคล้ายหมวกครอบบริเวณกะโหลกศีรษะ พร้อมทั้งพบเครื่องประดับสำริด ลูกปัดหิน ลูกปัดแก้ว และภาชนะสำริดจำนวนมาก โดยเฉพาะโครงกระดูกโครงแรก พบเครื่องประดับทองคำหลายชนิด ทั้งกำไล แหวน ต่างหู จี้ทองคำ และลูกปัดทองคำ อีกทั้งยังพบกลองมโหระทึกเพิ่มเติมอีก 4 ใบ รวมทั้งหมด 6 ใบ
นักโบราณคดีระบุว่า หลักฐานทั้งหมดสะท้อนถึงพิธีกรรมฝังศพของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว 1,500–2,000 ปี เนื่องจากไม่มีร่องรอยการเผาศพ และมีการอุทิศสิ่งของมีค่าให้แก่ผู้เสียชีวิต อีกทั้งผู้ตายน่าจะเป็นชนชั้นสูงหรือผู้นำชุมชน เนื่องจากพบทั้งทองคำ สำริด และกลองมโหระทึก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงฐานะทางสังคม
นอกจากนี้ รูปแบบเครื่องประดับทองคำยังมีลวดลายประณีต คล้ายอารยธรรมอินเดีย สะท้อนให้เห็นว่า ชุมชนโบราณแห่งนี้อาจมีการติดต่อค้าขายหรือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับกลุ่มคนภายนอกในอดีต
ด้าน นางนิภา สังคนาคินทร์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของนักโบราณคดี ทั้งเจ้าของพื้นที่ หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน สถานศึกษา วัด และประชาชนในพื้นที่ จนการขุดค้นดำเนินไปได้ด้วยดี
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้การทำงานเริ่มประสบปัญหาจากสภาพอากาศและน้ำใต้ดิน เนื่องจากพื้นที่โดยรอบเป็นนาข้าว ประกอบกับเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้มีน้ำไหลซึมและน้ำขังภายในหลุมขุดค้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงกระดูกมนุษย์ โบราณวัตถุ และการปฏิบัติงานของทีมโบราณคดีในระยะต่อไป.