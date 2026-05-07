แหลมฉบังจัดใหญ่! เตรียมเปิด “มหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง ครั้งที่ 8” ระดม 38 หน่วยงานกว่า 50 บูธ ตรวจสุขภาพฟรีครบวงจร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวศรีราชา - เทศบาลนครแหลมฉบัง ผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน และโรงพยาบาลชั้นนำ จัดงาน “มหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง ครั้งที่ 8” ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2569 ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม เปิดให้ประชาชนเข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปีฟรี พร้อมกิจกรรมด้านสุขภาพครบวงจร หวังยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรม EEC สู่ Smart City อย่างยั่งยืน

วันนี้ ( 7 พ.ค. ) นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง ครั้งที่ 8” โดยมีหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และโรงพยาบาลชั้นนำเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ที่ห้องประชุมเมืองท่า เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

นางจินดา กล่าวว่า พื้นที่แหลมฉบังถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ที่มีการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง รวมถึงการพัฒนาเมืองใหม่ให้ทันสมัย รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและประชากร ภายใต้แนวคิด Smart City ซึ่งเทศบาลนครแหลมฉบังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสาธารณสุขควบคู่กันไป

สำหรับโครงการมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 และได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2569 ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี พร้อมเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านสุขภาพแบบบูรณาการ รวมถึงให้ข้อมูลด้านการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ ยังมุ่งสร้างความตระหนักให้ประชาชนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว หากตรวจพบความเสี่ยงหรือปัญหาสุขภาพที่จำเป็นต้องได้รับการรักษา ก็จะมีระบบส่งต่อไปยังโรงพยาบาลและหน่วยงานพันธมิตรเพื่อดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง

ภายในงานปีนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และโรงพยาบาลเข้าร่วมกว่า 38 หน่วยงาน รวมมากกว่า 50 บูธ อาทิ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลแปซิฟิค การ์เด้น รพ .พญาไท ศรีราชา รวมถึงหน่วยงานเอกชนอีกจำนวนมาก

โดยมีกิจกรรมให้บริการประชาชนตลอดทั้ง 3 วัน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพทั่วไป การทดสอบสมรรถภาพหัวใจและปอด การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้และมะเร็งตับอ่อน การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม การประเมินภาวะซึมเศร้าและความเครียด ตลอดจนบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพในหลากหลายสาขาอีกด้วย










