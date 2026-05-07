กำนัน-ผญบ.เชียงใหม่ รวมตัวแสดงพลังไม่พอใจ สส.พรรคประชาชน กล่าวหากลางสภาเหมารวมเอี่ยวยาเสพติด

เชียงใหม่ - กำนันผู้ใหญ่บ้าน บุกยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่งให้ รมว.มหาดไทยและประธานสภาผู้แทนราษฎร แสดงพลังไม่พอใจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชน ที่อภิปรายกล่าวหาเหมารวมว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติด จี้ต้องกลับไปขอโทษกลางที่ประชุมสภาต่อหน้าสมาชิกผู้มีเกียรติเพื่อกู้คืนศักดิ์ศรี
วันนี้(7 พ.ค.69)ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสัญญา อิ่นแก้ว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ นำตัวแทนนักปกครองท้องที่จากทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ รวมกว่า 40 คน เพื่อแสดงจุดยืนปกป้องเกียรติภูมิของตนเอง จากกรณีที่นายภัณฑิล น่วมเจิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ สส. พรรคประชาชน อภิปรายพาดพิงว่ากำนันและผู้ใหญ่บ้านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาและเสพยาเสพติด โดยระบุว่า “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวดีครับ เนี่ยนัดประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จับตรวจฉี่ให้หมดเลยครับ พวกนี้คือพวกค้ายา เสพยาทั้งนั้น” ทั้งนี้ทางสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับหนังสือดังกล่าว
สำหรับหนังสือดังกล่าวมีข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ได้แก่ ขอให้นำเสนอข้อเท็จจริงไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้รับทราบถึงพฤติกรรม สส. ที่ใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมและให้ตรวจสอบจริยธรรม ซึ่งควรท้าพิสูจน์ความโปร่งใสรายบุคคล ตามกระบวนการกฎหมายและวินัยอย่างเข้มงวดแต่ต้องไม่ใช่วิธีการกล่าวหาเหมารวม และยืนยันเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขและปราบปรามยาเสพติดให้เข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อพิสูจน์ความตั้งใจจริงในการรับใช้ประชาชน โดยเน้นย้ำว่าเมื่อกล้าพูดในสภา ก็ต้องกลับไปแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอโทษกลางที่ประชุมสภา ต่อหน้าสมาชิกผู้มีเกียรติอย่างเป็นทางการ
ขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวให้กำลังใจว่าขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดและรักษาความขาวสะอาด และขอให้ปฏิบัติตนให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้ใครมาดูหมิ่นได้อีก โดยจะเร่งดำเนินการส่งหนังสือฉบับนี้ไปยังหน่วยงานส่วนกลางโดยเร็วที่สุด