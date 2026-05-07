ศรีราชาอ่วม! ฝนถล่มนานกว่า 2 ชั่วโมง น้ำท่วมหลายจุด จยย.ผ่านไม่ได้

ศูนย์ข่าวศรีราชา - พายุฝนฟ้าคะนองกระหน่ำพื้นที่ศรีราชานานกว่า 2 ชั่วโมง ส่งผลน้ำท่วมขังหลายจุด โดยเฉพาะเส้นทางสามแยกเขาน้ำซับ หน้าโรงเรียนชากยายจีน และถนนคู่ขนานสาย 7 ขาเข้าแหลมฉบัง รถจักรยานยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ขณะที่หน่วยงานเร่งระบายน้ำท่ามกลางฝนที่ยังตกต่อเนื่อง
เมื่อเวลา 13.00 น. วันนึ้( 7 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองตกลงมาอย่างต่อเนื่องนานกว่า 2 ชั่วโมง ส่งผลให้หลายพื้นที่ต่ำเกิดน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะบริเวณถนนสามแยกเขาน้ำซับ ถนนหน้าโรงเรียนชากยายจีน และถนนคู่ขนานสาย 7 ตอนที่ 3 ฝั่งขาเข้าแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
จากการตรวจสอบพบว่า ระดับน้ำได้เอ่อล้นท่วมพื้นผิวการจราจร ทำให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ขณะที่รถจักรยานยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวได้ เนื่องจากระดับน้ำค่อนข้างสูง
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง แต่คาดว่าอาจต้องใช้เวลาพอสมควร เนื่องจากยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ ส่งผลให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความยากลำบาก
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมขัง และติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยเฉพาะในช่วงที่ยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของอำเภอศรีราชา.