กำนันผู้ใหญ่บ้านที่สกลนครฮือโต้ สส.พรรคส้ม ดูหมิ่นศักดิ์ศรีกล่าวหาเอี่ยวยาเสพติด

สกลนคร-กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านทั่วจังหวัดสกลนคร รวมพลังปกป้องเกียรติศักดิ์ศรี ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ กรณีถูก สส.พรรคประชาชน อภิปรายพาดพิงรุนแรงกล่าวหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ขณะที่ ผวจ.สั่งตรวจฉี่ผู้ใต้บังคับบัญชากว่าหนึ่งพันคน ผลตรวจออกมาไม่มีฉี่ม่วงสักคน
วันนี้( 7 พ.ค.) ที่ศาลากลางจังหวัดสกลนคร นายเอกภพ โสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี ปลัดจังหวัดสกลนคร และนายวิชาญ อิทธฤกษ์มงคล นายอำเภอเมืองสกลนคร เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือจาก นายนันทวัชร โคตรวงค์ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสกลนคร เพื่อแสดงจุดยืนปกป้องศักดิ์ศรีของสถาบันนักปกครองท้องที่ หลังจาก นายภัณฑิล น่วมเจิม สส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน ได้อภิปรายพาดพิงในที่ประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา โดยใช้ถ้อยคำกล่าวหาเหมารวมว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งถือเป็นการดูหมิ่นและสร้างความเข้าใจผิดต่อสังคมอย่างมาก
นายเอกภพ โสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้มีสั่งการด่วนให้ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน และผู้ใหญ่บ้านอย่างเข้มงวดกว่าหนึ่งพันคนผลปรากฏว่าเป็นศูนย์ ทุกคนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยไม่พบผู้ใดกระทำความผิดหรือมีสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใด
นายนันทวัชร โคตรวงค์ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ จึงยืนยันว่าตอนแรกมีน้อยเนื้อต่ำใจอย่างมากที่ถูกกล่าวหา ที่ผ่านมาพวกเราทำหน้าที่ดูแลชาวบ้านให้อยู่อย่างสงบสุข แต่อยู่ดีๆมี สส.เพียงคนเดียว ที่อ้างว่าเป็นคนรุ่นใหม่ แต่ยังขาดความเข้าใจในเรื่องปกครองส่วนท้องถิ่นมากล่าวหากัน พร้อมให้ตรวจสอบการทำงานเป็นรายบุคคล “แต่ขอคัดค้านการกล่าวหาเหมารวมที่ปราศจากหลักฐาน และจะยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข"ต่อไป
ทั้งนี้ภายหลังรับมอบหนังสือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครระบุว่าจะรีบนำเรื่องรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป.