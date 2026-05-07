สืบภาค 6 แกะรอยรวบศิษย์เก่าปอยเปต หนีกลับไทยสวมรอยเป็น นอภ.ลวงเหยื่อสวรรคโลกโอนเงินลงทุน 2 ปี 90 กว่าครั้งสูญกว่า 8 ล้าน

พิษณุโลก/สุโขทัย - สืบสวนภาค 6 แกะรอยจับแก๊งคอลฯ ตัวแสบ..กลับจากปอยเปตสวมรอยอ้างเป็นนายอำเภอฯ โทร.ลวงเหยื่อลงทุนหารายได้พิเศษ หนุ่มใหญ่สวรรคโลก หลงเชื่อโอนเงินลงทุน 2 ปี 90 กว่าครั้ง สูญเงินกว่า 8 ล้านบาท
วันนี้ (7 พ.ค. 69) ตำรวจสืบสวน 2 บก.สส.ภาค 6 จับ นายนพรัตน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี ม.2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสวรรคโลก ที่ จ.37/2569 ลงวันที่ 5 พ.ค. 69 ความผิดฐาน "ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
คดีนี้พนักงานสอบสวน สภ.สวรรคโลก ภ.จว.สุโขทัย ได้รับแจ้งความจากผู้เสียหายเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 69 ว่าถูกคนร้ายอ้างเป็นนายอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ชักชวนให้ลงทุนเพื่อหารายได้พิเศษ โดยโอนเงินเข้าแอปฯ เพื่อส่งเสริมสินค้าให้กับทางร้าน จากนั้นจะได้ผลตอบแทน
ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงได้โอนเงินไปรวมเป็นจำนวน 90 กว่าครั้ง เพื่อให้ทำรายการถอนเงินได้ แต่เมื่อครบแล้ว คนร้ายได้หลอกให้โอนค่าภาษีและค่าทำธุรกรรมในการถอนเงินอีกหลายครั้ง และโอนเรื่อยมา เหตุเกิดเมื่อประมาณเดือน ก.ย. 67 จนถึงเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 69 รวมเป็นจำนวน 187 ครั้ง ระยะเวลาเกือบ 2 ปี มูลค่าความเสียหาย 8,605,788.86 บาท
ต่อมาคนร้ายยังให้ผู้เสียหายโอนเงินให้เพิ่มอีก ผู้เสียหายไปปรึกษากับลูกชาย จึงทราบว่าถูกหลอกลวงเอาเงิน และแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
หลังจากทราบเหตุ พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ ถาบุญชู ผกก.สืบสวน 2ฯ จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สืบสวน 2ฯ นำโดย พ.ต.ท.อลงกต ทับชม สว.กก.สืบสวน2ฯ, ร.ต.อ.ธนกร ยอดยศ รอง สว.กก.สืบสวน 2ฯ และ ร.ต.อ.สิรวิชญ์ ปันกาวี รอง สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 ทำการสืบสวนขยายผลเพื่อหาบุคคลผู้กระทำความผิด จนพนักงานสอบสวน สภ.สวรรคโลก สามารถออกหมายจับผู้กระทำความผิดได้ 1 ราย และ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้
นายนพรัตน์ ผู้ต้องหา สารภาพว่าต้นปี 2567 ตนทำงานเป็นแก็งคอลเซ็นเตอร์ที่เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา ตึก 25 ชั้น ทำหน้าที่เป็นแอดมินหลอกลวงผู้เสียหาย ซึ่งหลอกแต่ละครั้ง เหยื่อทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของที่ทำงาน (แก๊งคอลฯ) โดยได้รับค่าจ้างเดือนละ 20,000 บาท
ต่อมายังรับมอบโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการหลอกลวงเหยื่อรายนี้ จึงโทร.หลอกลวงเหยื่อครั้งแล้วครั้งเล่า จากนั้นตนเห็นโอกาสช่วงทางหาเงิน เพราะเงินค่าจ้างนายจ้างเริ่มเบี่ยงไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้เหมือนเดิม ตนจึงหาช่องทางแอบนำบัญชีธนาคารของตน แทรกไปรับเงินจากเหยื่อที่ถูกหลอกโอนเงินมาแทนบัญชีที่ทำงาน (แก๊งคอลฯ)
กระทั่งมกราคม 2568 ได้หนีออกจากที่ทำงาน (กลับไทย) ซึ่งตนก็นำเครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวติดตัวมาด้วย จากนั้นได้โทร.หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินมาให้ที่บัญชีธนาคารของตนเรื่อยมาเป็นเวลานับปี
ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ผู้ต้องหาพูดคุยกับผู้เสียหายเพื่อหลอกลวงเงินอีก แต่เริ่มรู้ว่าเหยื่อรู้ตัวแล้ว จึงลบข้อมูลในโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวออก หลังจากนั้นบัญชีธนาคารถูกอายัด พร้อมลบแอปพลิเคชันธนาคารออกแล้วล้างเครื่อง จากนั้นได้นำโทรศัพท์มือถือเครื่องดังกล่าวไปให้ผู้อื่นใช้งาน ตนยอมรับว่าเป็นคนหลอกลวงเหยื่อจริง แต่นำเงินของผู้เสียหายไปใช้หมดแล้ว