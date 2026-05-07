ทะลักต่อเนื่อง เขมร-ไทย ลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย​บริเวณชายแดนอรัญประเทศ​ จ.สระแก้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สระแก้ว -​ทะลักต่อเนื่อง เขมร-ไทย ลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย​บริเวณชายแดนอรัญประเทศ​ จ.สระแก้ว แต่ไม่รอดสายตาทหารพราน กองกำลังบูรพา เขมรสารภาพลอบเข้าไทยหวังหางานทำใน อ.คลองลึก ส่วนคนไทยลอบไปทำงานเว็บพนันออนไลน์

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.ที่ผ่านมา กองกำลังบูรพา โดยหน่วย​เฉพาะกิจ​คลองหาด  ร้อยทหารพราน 1304 ได้สนธิกำลังพลร่วม มว.คทร.ฉก.คลองหาด, นฝด.11 และ ชปข.3 กกล.บูรพา ควบคุมตัวชาวกัมพูชา ที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ผ่านช่องทางที่กฎหมายกำหนด (ขาเข้า) จำนวน 6 คน ขณะลาดตระเวน​พบบริเวณบ้านทับพริก ม. 6 ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และได้นำตัวทั้งหมดไปอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บก.ร้อยทหารพราน 1304

จนทราบว่าทั้งหมดไดิเดินทางมาจาก จ.บันเตียเมียนเจย  ผ่านช่องทางธรรมชาติ เพื่อหวังเข้ามาทำงานใน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ซึ่งจะได้รับค่าจ้างวันละ 350 บาท 

 เจ้าหน้าที่จึงจัดทำบันทึกการจับกุม และนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองน้ำใส เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย


นอกจากนั้น หน่วยเฉพาะกิจ​คลองหาด โดยร้อยทหารพราน 1301 ยังได้จัดกำลังพลออกตรวจพื้นที่ชายแดนไทย –กัมพูชา บริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านผ่านศึก ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ และได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยสัญชาติไทย จำนวน 5 คน กำลังเดินลักลอบเข้าประเทศทางช่องทางธรรมชาติ

 จากการสอบถาม บุคคลดังกล่าวให้การว่า เดินทางกลับจากทำงานเว็บไซต์พนันออนไลน์ในเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา และได้ว่าจ้างผู้นำทางให้ลักลอบพาเข้าประเทศไทยทางช่องทางธรรมชาติ ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบและควบคุมตัว 

 เจ้าหน้าที่ได้นำตัวทั้ง 5 คน ส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.คลองน้ำใส เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเช่นกัน






