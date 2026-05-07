สระแก้ว -ทะลักต่อเนื่อง เขมร-ไทย ลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายบริเวณชายแดนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว แต่ไม่รอดสายตาทหารพราน กองกำลังบูรพา เขมรสารภาพลอบเข้าไทยหวังหางานทำใน อ.คลองลึก ส่วนคนไทยลอบไปทำงานเว็บพนันออนไลน์
เมื่อวันที่ 6 พ.ค.ที่ผ่านมา กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจคลองหาด ร้อยทหารพราน 1304 ได้สนธิกำลังพลร่วม มว.คทร.ฉก.คลองหาด, นฝด.11 และ ชปข.3 กกล.บูรพา ควบคุมตัวชาวกัมพูชา ที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ผ่านช่องทางที่กฎหมายกำหนด (ขาเข้า) จำนวน 6 คน ขณะลาดตระเวนพบบริเวณบ้านทับพริก ม. 6 ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และได้นำตัวทั้งหมดไปอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บก.ร้อยทหารพราน 1304
จนทราบว่าทั้งหมดไดิเดินทางมาจาก จ.บันเตียเมียนเจย ผ่านช่องทางธรรมชาติ เพื่อหวังเข้ามาทำงานใน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ซึ่งจะได้รับค่าจ้างวันละ 350 บาท
เจ้าหน้าที่จึงจัดทำบันทึกการจับกุม และนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองน้ำใส เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
นอกจากนั้น หน่วยเฉพาะกิจคลองหาด โดยร้อยทหารพราน 1301 ยังได้จัดกำลังพลออกตรวจพื้นที่ชายแดนไทย –กัมพูชา บริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านผ่านศึก ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ และได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยสัญชาติไทย จำนวน 5 คน กำลังเดินลักลอบเข้าประเทศทางช่องทางธรรมชาติ
จากการสอบถาม บุคคลดังกล่าวให้การว่า เดินทางกลับจากทำงานเว็บไซต์พนันออนไลน์ในเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา และได้ว่าจ้างผู้นำทางให้ลักลอบพาเข้าประเทศไทยทางช่องทางธรรมชาติ ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบและควบคุมตัว
เจ้าหน้าที่ได้นำตัวทั้ง 5 คน ส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.คลองน้ำใส เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเช่นกัน