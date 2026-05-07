ผู้ใหญ่บ้านหื่นเข้ามอบตัวคดีขืนใจเด็กหญิงข้างบ้านวัย 13 ปี เจอสองข้อหาหนัก เปิดปากแค่ขอโทษ

นครพนม - ผู้ใหญ่บ้านหื่น อายุ 53 ปี ข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงวัย 13 ปีที่มีบ้านอยู่ใกล้กัน เข้ามอบตัวรับทราบข้อกล่าวหา ตำรวจแจ้งสองข้อหาหนัก ข่มขืนกระทำชำเรา และ พรากผู้เยาว์ คัดค้านการประกันตัว คุมตัวส่งฝากขังศาลนครพนม เจ้าตัวเปิดปากผ่านสื่อแค่ขอโทษ ด้านญาติทั้งสองฝ่ายไม่ขอให้ข้อมูล
วันนี้ (7 พ.ค.) ที่ สภ.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม นายกิตติพงษ์ วงค์แสนไชย อายุ 53 ปี อดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ 9 ต.วังยาง เข้ามอบตัวต่อ พ.ต.ท.ยงยุทธ ผิวพรรณ์ สารวัตรสอบสวนเจ้าของคดี กรณีผู้ปกครองผู้เสียหาย เด็กหญิงอายุ 13 ปี เข้าแจ้งความร้องทุกข์เอาผิด กล่าวโทษฐานความผิดข่มขืนกระทำชำเรา พร้อมสอบสวนรวบรวมหลักฐาน เชิญตัวผู้ถูกกล่าวหามาสอบสวนเบื้องต้น
จนกระทั่งภายหลังมีการติดต่อเข้ามอบตัว เบื้องต้นตำรวจแจ้งสองข้อหาหลัก คือ ข่มขืนกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี รวมถึงพรากผู้เยาว์ ส่วนข้อหาอื่นๆ รอรวบรวมพยานหลักฐาน หากพบผิดอีกจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่ม ทั้งนี้ อดีตผู้ใหญ่บ้านรายนี้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเพื่อขอสู้ในชั้นศาลตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยตำรวจได้คัดค้านการประกันตัว ควบคุมตัวเสนอขอฝากขังที่ศาล จ.นครพนม
ทั้งนี้ ขณะนายกิตติพงษ์เข้ามอบตัวได้สวมหมวกปิดบังใบหน้า ไม่ขอให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ พูดแค่สั้นๆ ว่าขอโทษ
สำหรับคดีดังกล่าว จากข้อมูลพบว่า เด็กหญิงผู้เสียหายทำงานพาร์ตไทม์ เป็นหางเครื่องหมอลำ และเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน จนกระทั่งมีความสนิทสนมคุ้นเคย และนายกิตติพงษ์ฉวยโอกาสก่อเหตุ โดยก่อนนี้มีข้อมูลว่า อดีตผู้ใหญ่บ้านพยายามเจรจา ชดเชยเยียวยา เสนอเงินให้ครอบครัวผู้เสียหายหลายแสน แต่ไม่สำเร็จ จนมีการเข้าแจ้งความ ดำเนินคดี ที่สำคัญเป็นคดีอาญา ยอมความกันไม่ได้ เพราะเป็นคดีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน จึงยอมเข้ามอบตัว โดยนายกิตติพงษ์ลาออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2569 หลังครอบครัวเด็กเข้าแจ้งความ