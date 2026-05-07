ตร.กาญจนบุรีรวบแล้ว มือยิงอดีตพ่อตา-อดีตภรรยา-น้องเมีย ดับ 2 เจ็บ 1 ปมขัดแย้งที่ดินไร่อ้อย

กาญจนบุรี - ตำรวจตามจับอดีตลูกเขยโหด หลังก่อเหตุใช้อาวุธปืนบุกยิงอดีตครอบครัวภรรยา เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 1 ราย สารภาพปมขัดแย้งเรื่องตัดอ้อยและการใช้พื้นที่ทำกิน
เมื่อเวลา 19.20 น. วันที่ 6 พ.ค. ที่ผ่านมา ร.ต.อ.กฤษฏิ์ สิทธิสร รองสารวัตรสอบสวน สภ.ลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกยิงชาวบ้านภายในบ้านเลขที่ 227 หมู่ 7 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายราย จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบก่อนรุดตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุ พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน และแพทย์เวรโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เข้าตรวจสอบพบเป็นบ้านปูนชั้นเดียว ด้านหลังมีโรงจอดรถและถังแช่จำนวนมาก โดยพบญาติผู้เสียชีวิตอยู่ในอาการโศกเศร้า
ภายในบ้านพบผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามช่วยชีวิตแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา ทราบชื่อคือ นายสงวน โพธิ์ศรี อายุ 64 ปี เจ้าของบ้าน ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด 9 มม. เข้าที่หน้าอก 2 นัด และข้อมือซ้าย 1 นัด
นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก 2 ราย คือ นายสัตยา โพธิ์ศรี อายุ 34 ปี ถูกยิงเข้าหน้าอก 1 นัด ก่อนเสียชีวิตที่โรงพยาบาล และ นางสาลินี โพธิ์ศรี อายุ 53 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลหนองบัว ซึ่งเป็นลูกสาวของนายสงวนและมารดาของนายสัตยา ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ อาการปลอดภัยแล้ว
จากการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม. จำนวน 9 ปลอก กล่องใส่อาวุธปืน และรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ สีดำ-ขาว ทะเบียนกาญจนบุรี ซึ่งเป็นรถของคนร้ายจอดทิ้งไว้
ส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือ นายชยันต์ เกตุคง อายุ 47 ปี อดีตสามีของนางสาลินี และอดีตลูกเขยของนายสงวน หลังก่อเหตุได้หลบหนีไปพร้อมอาวุธปืน
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายมีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ดินปลูกอ้อยกว่า 700 ไร่ หลังศาลมีคำสั่งหย่าร้างเมื่อปลายปี 2568 โดยผลผลิตอ้อยตกเป็นของฝ่ายอดีตภรรยา ขณะที่ที่ดินบางส่วนตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนายชยันต์ แต่ยังมีอ้อยคงเหลือในพื้นที่ ทำให้นายชยันต์ไม่สามารถปรับพื้นที่เพื่อปลูกอ้อยรอบใหม่ได้ จึงเกิดปากเสียงและนำไปสู่เหตุสลดดังกล่าว
ล่าสุดเมื่อเวลา 02.30 น. วันนี้ ( 7 พ.ค.) พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ พร้อมชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี และ สภ.ลาดหญ้า สามารถติดตามจับกุมนายชยันต์ได้บริเวณถนนสาธารณะ หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมตรวจยึดของกลาง อาวุธปืนสั้นกล็อก 17 ขนาด 9 มม. จำนวน 1 กระบอก กระสุนปืน 7 นัด และซองกระสุนอีก 1 ซอง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา”, “พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา”, “มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” และ “พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร” ก่อนนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.