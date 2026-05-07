ซื้อขายชุดนักเรียนใหม่ไม่คึกคัก แม้ร้านพยายามตรึงราคาขายเท่าดิม เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย

อุบลราชธานี-การจับจ่ายซื้อชุดนักเรียนที่จังหวัดอุบลราชธานี ค่อนข้างเงียบเหงา เพราะเศรษฐกิจไม่ดี ผู้ปกครองที่ลูกหลานตัวเท่าเดิม ยังให้ใส่ชุดเดิม ส่วนที่ตัวใหญ่ขึ้น ก็ซื้อให้ใหม่เท่าที่จำเป็น ส่วนชุดเก่าก็ให้น้องใส่แทน ซึ่งเจ้าของร้านจำหน่ายชุดนักเรียนก็คาดการณ์ยอดขายปีนี้ตกลงแน่ เพราะเศรษฐกิจแย่
บรรยากาศการซื้อชุดนักเรียนที่ร้านจำหน่ายชุดนักเรียนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ปรากฏว่า การจับจ่ายซื้อชุดนักเรียนให้ลูกหลาน ที่กำลังจะเปิดเทอมใหม่ไม่คึกคักเหมือนทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา มีผู้ปกครองเข้ามาใช้บริการน้อยกว่าปกติ และที่เข้ามาซื้อก็เลือกซื้อชุดนักเรียนเท่าที่จำเป็นให้ลูกหลานตัวโตขึ้น ไม่สามารถใส่ชุดเดิมได้ ส่วนชุดเก่าก็ให้น้องนำไปใส่
ด้านนางสุนีย์ เตชะธนะชัย เจ้าของร้านเต็งจู่ฮวดก็บอกว่า ชุดนักเรียนของที่ร้านที่จำหน่ายมานานกว่า 50 ปี มีราคาขายถูกกว่าที่ร้านอื่น เพราะต้องการตรึงราคาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง โดยชุดนักเรียนชายหญิงราคาชุดละ 300 บาท ชุดลูกเสือ 500 บาท ปักเครื่องหมายและป้ายชื่อให้เรียบร้อย แต่ก็ยังมีผู้ปกครองมาเลือกซื้อน้อยกว่าปกติ ซึ่งทางร้านก็คาดการณ์การจับจ่ายซื้อชุดนักเรียนปีนี้ไว้แล้วว่ายอดขายต้องตกลงกว่าทุกปี เพราะภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี
ขณะเดียวกันจากการสุ่มสอบถามผู้ปกครองที่เลือกหาซื้อชุดนักเรียนใหม่ปีนี้หลายพื้นที่ ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า การใช้จ่ายต่างๆต้องระมัดระวังมากขึ้น เศรษฐกิจไม่ค่อยดี หาเงินหารายได้ลำบาก ข้าวของเครื่องใช้และอาหารการกินแพงขึ้นมากตั้งแต่ปีก่อน อะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่ซื้อ ชุดนักเรียนหรือรองเท้านักเรียน หากยังพอใส่ได้ก็ให้ลูกใช้ไปก่อน ยุคนี้ต้องประหยัด