โรงตึ้งตรึม!ชาวบ้านแห่หอบทอง-เครื่องใือการเกษตร ยันขันเงินใส่บาตรพระ จำนำหาเงินส่งลูกเรียน

อุทัยธานี - ชาวบ้านแห่จำนำทั้งทอง-เครื่องมือการเกษตร ยันขันใส่บาตร รับเปิดเทอม บางรายหอบเงินแสนเตรียมส่งลูกเรียนมหา’ลัย สถานานุบาล สำรองเงิน 70 ล้านบาท พร้อมลดดอกเบี้ยพิเศษ ช่วยผู้ปกครองลดภาระ
บรรยากาศสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอุทัยธานี ช่วงใกล้เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2569 คึกคัก ด้วยประชาชนเดินทางนำทรัพย์สินมีค่าเข้ามาจำนำอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในช่วงเปิดภาคเรียน ทั้งค่าเทอม ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน
โดยส่วนใหญ่นำทองคำรูปพรรณมาจำนำ รองลงมาเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์ทางการเกษตร และพบว่าปีนี้มีการนำขันโบราณ ที่นิยมใส่ข้าวตักบาตร และเป็นของตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งพบว่าบางใบมีอายุมากถึง 200 ปีถูกนำมาจำนำไว้ด้วยหลายใบ
นางสาวพัทยา เทียนแสง ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอุทัยธานี เปิดเผยว่า ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนของทุกปี จะมีประชาชนมาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากผู้ปกครองมีความจำเป็นต้องใช้เงินสดในระยะสั้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ทรัพย์สินที่นำมาจำนำมากที่สุดยังคงเป็นทองคำ รองลงมาเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือประกอบอาชีพ
ทั้งนี้ ทางสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอุทัยธานี ได้เตรียมวงเงินสำรองไว้รองรับความต้องการของประชาชนในช่วงดังกล่าวประมาณ 70 ล้านบาท เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยต้อนรับเปิดภาคเรียน
สำหรับอัตราดอกเบี้ย แบ่งเป็นกรณีเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ในช่วง 3 เดือนแรก คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน จากนั้นคิดร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ส่วนเงินต้นเกิน 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ในช่วง 3 เดือนแรก คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน และหลังจากนั้นคิดร้อยละ 1 ต่อเดือน โดยกำหนดวงเงินรับจำนำไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย ซึ่งมาตรการดังกล่าว เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่