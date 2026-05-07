ฝนมาแล้วพนังน้ำสายยังไม่ 100% ผู้ว่าฯคว้างบ อปท.เร่งซ่อม-ดึงงบปี 68 ทุบตึกขวาง รอพนังโยธาฯ 3 พันล้านปี 75

เชียงราย – ภาพน้ำสายทะลักท่วมชายแดนแม่สายยังติดตา ฝนปี 69 เริ่มมา แต่พนังป้องกันยังไม่สมบูรณ์ 100%..ผู้ว่าฯเชียงราย เร่ง อปท.จัดงบซ่อมแซม-เสริมบิ๊กแบ็ก อีก 5 จุด ขีดเส้นให้เสร็จมิถุนาฯ-ดึงงบปี 68 ทุบรื้อตึกอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำ รอพนังถาวรกรมโยธาฯ 3,000 ล้าน ปี 57
วิกฤติน้ำสายทะลักท่วมพื้นที่ชายแดนครั้งใหญ่ปี 2567 จนสร้างความเสียหายให้กับทั้งฝั่ง อ.แม่สาย จ.เชียงราย และประเทศเมียนมา อย่างสาหัสมาแล้ว จนผ่านมาถึงก่อนเข้าหน้าฝนปี 2569 พบว่าพนังป้องกันน้ำท่วมยังไม่สมบูรณ์ตามแผน โดยพนังถาวรยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนพนังชั่วคราวและกึ่งถาวรที่กรมการทหารช่าง กองทัพบก เข้าไปติดตั้งหลังน้ำลดใหม่ๆ เป็นต้นมาก็คาดว่าจะสามารถป้องกันน้ำท่วมได้ในระดับหนึ่ง
ล่าสุดนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานกับกองทัพภาคที่ 3 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้เร่งสำรวจเพื่อซ่อมแซมแนวพนังป้องกันชั่วคราวและกึ่งถาวรดังกล่าวรองรับฤดูน้ำหลากที่กำลังจะมาถึง
เบื้องต้นจะใช้การสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน เสริมกระสอบทรายขนาดใหญ่หรือบิ๊กแบ็กอีก 5 จุด ในเขตพื้นที่เทศบาล ต.แม่สาย และเทศบาล ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.2569 ซึ่งจะทันรองรับห้วงฤดูฝนเต็มรูปแบบ
ขณะเดียวกัน จะใช้งบปี 2568 เข้าดำเนินโครงการรื้อถอนอาคาร-สิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทางน้ำ โดยเป็นรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 39,367,300 บาท ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบโครงการและทาง จ.เชียงราย อยู่ระหว่างการจัดส่งเอกสารขอใช้พื้นที่กรมธนารักษ์เพื่อดำเนินการแล้ว
ส่วนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงระบบระบายน้ำของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งได้ขอรับงบประมาณกลางวงเงินรวมกันประมาณ 2,950 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างแนวคันกั้นน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางน้ำให้สมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นแผนระยะกลางและระยะยาวนั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษา สำรวจ ออกแบบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จตามแผนในปี พ.ศ. 2575