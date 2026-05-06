ทางหลวงอยุธยาสกัดจับขบวนการขนแรงงานเมียนมาอัดแน่น 13 ชีวิตในรถตู้ ลอบเข้าเมืองหวังทำงานไทย

พระนครศรีอยุธยา - ตำรวจทางหลวงอยุธยารวบคนขับชาวเมียนมา รับจ้างขนแรงงานเถื่อนจากนครสวรรค์ส่ง กทม. พบอัดแน่นในรถ 13 คน ไม่มีเอกสารเข้าเมือง สารภาพเสียค่านายหน้าหัวละ 1.2 หมื่นบาท
กลางดึกวันนี้( 6 พ.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. (ลพบุรี) สืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานคร จึงประสานตำรวจทางหลวง ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. (อยุธยา) ร่วมเฝ้าระวังตามเส้นทางต้องสงสัย พบรถยนต์เอนกประสงค์ ยี่ห้อโตโยต้า อินโนวา สีเทา ทะเบียน กรุงเทพมหานคร วิ่งผ่านช่วงหลักกิโลเมตรที่ 46–47 ถนนสายเอเชีย ขาเข้ากรุงเทพมหานคร พื้นที่ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีลักษณะบรรทุกหนักผิดปกติและติดฟิล์มทึบ จึงให้สัญญาณเรียกตรวจ
จากการตรวจสอบพบผู้ขับขี่คือ นายจ่อ เทต (KYAW THET) อายุ 34 ปี สัญชาติเมียนมา ภายในรถพบแรงงานต่างด้าวรวม 13 คน เป็นชาย 9 คน หญิง 4 คน รวมคนขับ 14 คน ทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหารับสารภาพว่า เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ได้รับการว่าจ้างจากเพื่อนชาวเมียนมาให้ไปรับแรงงานต่างด้าว 13 คน ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนำไปส่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยได้รับค่าจ้าง 10,800 บาท
ด้านแรงงานต่างด้าวให้การผ่านล่ามว่า ลักลอบนั่งเรือจากฝั่งเมียนมาและเดินเท้าเข้าช่องทางธรรมชาติ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อมาหางานทำในประเทศไทย โดยเสียค่าใช้จ่ายให้นายหน้าคนละประมาณ 12,000 บาท
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา นายจ่อ เทต ในความผิดฐาน “รู้ว่าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ให้เข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ เพื่อให้พ้นการจับกุม” ส่วนแรงงานทั้ง 13 คน ถูกแจ้งข้อหา “เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.มหาราช ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป