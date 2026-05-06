สกัดจับขบวนการค้าสัตว์ป่ารายใหญ่ ยึดของกลางกว่า 100 ชีวิต คารถบรรทุก

เพชรบุรี – เจ้าหน้าที่ บูรณาการหลายหน่วยงาน ลุยตรวจค้น ขบวนการค้าสัตว์ป่ารายใหญ่ ยึดของกลางกว่า 100 ชีวิต คารถบรรทุก พื้นที่ ดอนขุนห้วย ชะอำ รับขนสัตว์จากภาคใต้ เตรียมส่งขายเครือข่ายผิดกฎหมาย
วันนี้( 6 พ.ค.) นายนิทัศน์ นุ่นสง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก นาย สุรศักดิ์ อนุเมธางกูร ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าเพชรบุรี พร้อมด้วย นายอิทธิพล แจ้งเรือง หัวหน้าชุดสายตรวจปราบปรามส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และนายอนุรักษ์ สกุลพงษ์ สัตวแพทย์ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
นำกำลังเจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานกิจการปลาและสัตว์ป่าของสหรัฐฯ (FWS), เจ้าหน้าที่สายตรวจป้องกันและปราบปราม สอป.สบอ.3 สายที่ 1, กองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กก.5 บก.ปทส.), ตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 2 เพชรบุรี, เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าวปราบปรามยาเสพติด (ชปส.) และเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 144
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบรถยนต์ต้องสงสัย เป็นรถบรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้อโตโยต้า สีเทา หลังได้รับเบาะแสว่ามีการลักลอบขนสัตว์ป่าจากภาคใต้ โดยเข้าตรวจค้นในพื้นที่ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
จากการตรวจสอบภายในกระบะหลังรถ พบสัตว์ป่าจำนวนมากบรรจุในกล่องท้ายรถ ประกอบด้วย นกกระตั้วโมลัคคัน 13 ตัว, คัสคัส 8 ตัว, จิงโจ้ต้นไม้ 6 ตัว, อีคิดน่า 13 ตัว, ตัวเงินตัวทอง 1 ตัว และงูไม่ทราบชนิดอีก 100 ตัว รวมของกลางกว่า 100 ชีวิต โดยมีนาย สงบ (สงวนนามสกุล) อายุ 49 ปี ชาวตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นผู้ขับขี่ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไว้
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ลักลอบขนสัตว์ป่าดังกล่าวเพื่อเตรียมนำไปจำหน่าย โดยรับมาจากเครือข่ายค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมตรวจสอบชนิดสัตว์ป่าคุ้มครองตามบัญชีไซเตส (CITES) อย่างละเอียด
เบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐาน “มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าควบคุม (นกกระตั้วโมลัคคัน) โดยไม่ได้รับอนุญาต” ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.