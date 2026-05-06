การข่าวแม่น! ทหารม้า ฉก.ไชยานุภาพดักซุ่มสกัดกระบะฝ่าดงกล้วยชายแดนฝาง ยึดยานรกอีก 11 กระสอบ

เชียงใหม่ - ขนไม่มีหยุดไม่พอ มาทุกช่องทางไม่มีซ้ำ..ทหารม้า บก.ผาดำ ฉก.ไชยานุภาพ สายข่าวแน่นชี้เป้าชัด ซุ่มรอป่ากล้วยชายแดนฝางตั้งแต่เช้า ตกบ่ายเจอกระบะขับฝ่าดงต้นกล้วยแบบน่าสงสัย แถมพอเห็น จนท.โผล่แสดงตัวขอตรวจกลับเร่งเครื่องพยายามหนี สุดท้ายรถติดเนินยังจอดทิ้งเผ่นแน่บ พบยัดยาบ้ามาเต็มห้องโดยสารถึง 11 กระสอบเป้
วันนี้ (6 พ.ค.) ทหารม้า ร้อย.ม.4 บก.ผาดำ ฉก.ไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวถึงความเคลื่อนไหวของขบวนการค้ายา จะลักลอบขนยาเสพติดจำนวนมากผ่านเส้นทางป่ากล้วยหนาแน่นชายแดนไทย-เมียนมา ด้านหมู่บ้านหนองบัว ซึ่งเป็นบ้านบริวารของหมู่บ้านลาน ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จึงได้จัดกำลังพลออกไปตรวจตรารวมทั้งวางกำลังทำการสกัดกั้นตามจุดสำคัญ
กระทั่งเวลา 14.10 น.เจ้าหน้าที่พบรถยนต์กระบะติดคอกต้องสงสัย ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไฮลักซ์ วีโก้ สีบรอนซ์ ติดป้ายทะเบียน จ.เชียงใหม่ กำลังเดินทางไปตามเส้นทางในป่ากล้วย ชุดดักซุ่มจึงได้แสดงตัวเพื่อจะทำการตรวจค้น แต่คนขับพยายามขับหนีไปตามเส้นทางที่คับแคบ เจ้าหน้าที่ทหารจึงนำกำลังออกไล่ติดตามจนกระทั่งรถเป้าหมายติดเนินดินไปต่อไม่ได้ แต่คนขับยังคงจอดรถทิ้งแล้วอาศัยความชำนาญวิ่งหลบหนีไปได้
เจ้าหน้าที่ทหารจึงเข้าไปตรวจสอบภายในรถพบบรรทุกกระสอบฟางดัดแปลงเป็นเป้ด้วยรวมจำนวน 11 ใบ ภายในบรรจุยาบ้า ตีตรา 999 สีน้ำเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจนับของกลางที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังพบโทรศัพท์มือถือจำนวน 1 เครื่อง เจ้าหน้าที่ทหารจึงได้ประสานกำลังเพื่อติดตามจับกุมคนขับรถที่หลบหนีต่อไป