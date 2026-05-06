พี่ชายแฉคลิปสลด! เชื่อเมียจงใจขับชน-เหยียบซ้ำ เผยผู้ตายเคยบ่นขอเลิก ก่อนเกิดเหตุสลดสระบุรี

สระบุรี – พี่ชายคนสนิทผู้เสียชีวิต เปิดใจหลังเห็นคลิปอุบัติเหตุสุดสะเทือนใจ เชื่อไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดา แต่เป็นการจงใจขับรถพุ่งชนและเหยียบซ้ำ เผยก่อนเกิดเหตุฝ่ายชายเคยมาปรึกษาหลายครั้งว่าต้องการเลิกรา
จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งชื่อ “เจ้าชาย วานร” โพสต์คลิปวิดีโออุบัติเหตุจำนวน 2 คลิป พร้อมข้อความแสดงความโกรธแค้นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยระบุว่าการกระทำดังกล่าว “เกินคน” สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่ได้เห็นเป็นอย่างมาก
วันนี้( 6 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ในตัวเมืองสระบุรี และได้พบกับ “นายรัน” (นามสมมุติ) อายุ 46 ปี ซึ่งมีความสนิทสนมกับผู้เสียชีวิตมานานกว่า 20 ปี ถึงขั้นนับถือเสมือนน้องชายแท้ ๆ โดยเจ้าตัวอยู่ในอาการโศกเศร้า พร้อมเปิดเผยทั้งภาพและคลิปเหตุการณ์ พร้อมเล่าด้วยน้ำเสียงสะเทือนใจ
นายรัน ระบุว่า ตนทราบข่าวร้ายช่วงเวลาประมาณ 08.00 น. จากคนรู้จักในพื้นที่ที่โทรมาแจ้งว่าน้องชายถูกรถชน ขณะนั้นยังไม่เห็นคลิป จนกระทั่งช่วงสายจึงได้เห็นภาพเหตุการณ์ที่ถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย ทำให้เกิดความสงสัยจึงติดต่อไปยังผู้โพสต์ และขอคลิปมาเผยแพร่เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม
จากความใกล้ชิดกับทั้งฝ่ายผู้เสียชีวิตและฝ่ายหญิงผู้ก่อเหตุ นายรัน เผยว่า ทั้งคู่มักมีปัญหากันมาโดยตลอด แม้ภายนอกจะดูเหมือนใช้ชีวิตร่วมกันปกติ แต่แท้จริงมีความขัดแย้งสะสม โดยก่อนเกิดเหตุฝ่ายชายเคยมาปรึกษาหลายครั้ง พร้อมพูดว่า “ผมไปด้วยกันไม่ได้พี่” และตั้งใจจะยุติความสัมพันธ์
ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายต่างมีลูกติด โดยฝ่ายชายมีลูกเล็กอายุเพียง 2-3 ขวบ ขณะที่ฝ่ายหญิงมีลูกวัยรุ่นแล้ว
หลังได้เห็นคลิปเหตุการณ์ นายรัน เชื่อว่าไม่ใช่อุบัติเหตุทั่วไป แต่เป็นการกระทำโดยเจตนา โดยตั้งข้อสังเกตว่า หากเป็นอุบัติเหตุจริง ผู้ขับขี่ควรลงมาช่วยเหลือหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ แต่จากภาพกลับพบว่ามีการขับรถชนและเหยียบซ้ำ ซึ่งมองว่าเป็นพฤติกรรมที่โหดร้ายเกินรับได้ และอาจมีสาเหตุมาจากความโกรธแค้นอย่างรุนแรง
“ตอนรักกันมันก็ดี แต่พอโกรธกัน ไม่น่าจะถึงขนาดนี้ สงสารน้องมาก เพราะเขาต้องทำงานเลี้ยงลูก” นายรัน กล่าว
ในส่วนความคืบหน้าทางคดี ล่าสุดผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นภรรยา ได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว โดยขณะนี้พี่สาวของผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างติดตามคดีและให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน รวมถึงตรวจสอบคลิปเหตุการณ์อย่างละเอียด เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป