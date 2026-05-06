ชาวบ้านร้อง โรงงานผลิตน้ำมันซิลิโคนใน อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ส่งกลิ่นเหม็น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์





ศูนย์ข่าวศรีราชา - ชาวบ้านตำบลธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ร้องโรงงานผลิตน้ำมันซิลิโคน ส่งกลิ่นเหม็นจนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบ เบื้องต้นให้เร่งแก้ไขเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้

วันนี้ ( 6 พ.ค.) นายดวงจันทร์ อุ่นชาติ วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายดำรงค์ ดีเจริญวงษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง ,กรมน.จังหวัดชลบุรี รวมทั้งผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 6 ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบ บริษัท คาเมรอน เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด

หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าได้รับความเดือดร้อนจากปัญหากลิ่นเหม็นที่เกิดจากการผลิตน้ำมันซีลีโคน พร้อมขอให้โรงงานแห่งนี้เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากเปิดดำเนินการมานานหลายปี แต่เพิ่งจะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่
ชาวบ้านรายหนึ่งเผยว่า ได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นจนเกิดอาการแสบคอ เวียนหัวและอาเจียน โดยเฉพาะในช่วงที่มีลมแรงจะได้กลิ่นเหม็นตั้งแต่เช้ายันเย็น

โดยชาวบ้านยืนยันว่า การร้องเรียนในครั้งนี้ชาวบ้านไม่ได้ประท้วงหรือเรียกร้องให้ปิดหรือย้ายโรงงาน เพียงแค่ต้องการให้มีการแก้ไขเรื่องปัญหากลิ่น เนื่องจากในชุมชนมีทั้งเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ซึ่งชาวต้องการได้รับอากาศที่บริสุทธิ์


อย่างไรก็ตาม นายดวงจันทร์ อุ่นชาติ วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี คาดว่าสาเหตุของกลิ่นเหม็นน่าจะเกิดจากการสะสมของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตซึ่งถูกนำมากองไว้เป็นจำนวนมาก และเมื่อความร้อนยิ่งทำให้กลิ่นฟุ้งกระจาย จึงให้ดำเนินการแก้ไขเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบ รวมทั้งการจัดการเรื่องกลิ่นในช่วงต้ม

“ ในวันนี้จะนำข้อเท็จที่ได้กลับไปรายงานต่อทาง อุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อให้ออกคำสั่งกำหนดระยะเวลาของการแก้ไข” วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี กล่าว

เช่นเดียวกับ นายดำรงค์ ดีเจริญวงษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง ที่เผยว่าหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน เบื้องต้นได้สั่งให้โรงงานดังกล่าวหยุดดำเนินการเป็นเวลา 5 วัน เพื่อให้ผู้ดำเนินการแก้ไขก่อนที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จะเข้ามาตรวจ

“ในฐานะนายกฯ หากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ก็ต้องอยู่ข้างชาวบ้านอยู่แล้ว ซึ่งในส่วนของผู้ประกอบการ หลังได้ฟังการสรุปปัญหาหลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ รวมทั้งให้คำแนะนำ เรื่องการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน ก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้โรงงานอยู่ร่วมกับชาวบ้านได้” นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง กล่าว








