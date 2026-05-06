“ราเชน”ดักคอของดพูดปมขัดแย้ง-ลาออกก่อนเกษียณ ขอเร่งทำฝนหลวงรับมือเอลนีโญ-ลดเสี่ยงแล้งยาว 18 เดือน

พิษณุโลก - อธิบดีกรมฝนหลวง ลงพื้นที่เปิดปฏิบัติการทำฝนหลวงพิษณุโลก เจอสื่อดักคอทันที..งดพูดปมขัดแย้งจนต้องประกาศลาออกจากราชการก่อนเกษียณ อ้างหวั่นเป็นประเด็นการเมืองกับข้าราชการ ขอพูดแต่เรื่องงาน พร้อมย้ำ..เอลนีโญ แผลงฤทธิ์ส่อแล้งยาว 18 เดือน-ตอนนี้ที่ไหนชื้นพอ เร่งทำฝนหลวงได้เลย
วันนี้ (6 พ.ค.69) นายราเชน ศิลปะรายะ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ลงพื้นที่มอบนโยบายและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิษณุโลก สนามบินพิษณุโลก ว่า สามารถทำฝนเทียม บริเวณพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงได้ทันที หากมีความชื้นเหมาะสม
จากนั้นได้เดินทางไปกราบขอพรพระครูสิทธิธรรมวิภัช รักษาเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ พระอารามหลวง เพื่อเจิมมือนะมะมนต์ มนต์นางพญา แต่ทันทีที่พบกับนักข่าว ก็บอกว่า..ไม่ให้สำภาษณ์ หวั่นจะเป็นประเด็นการเมืองกับข้าราชการ แต่จะให้สัมภาษณ์เฉพาะงานที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
เพราะอีก 2-3 เดือนข้างหน้า จะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ คือปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วง ซึ่งกำลังเริ่มแล้ว จึงเดินทางมาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ คาดว่าจะเกิดความแห้งแล้ง ดังนั้นต้องช่วงชิงโอกาส ถ้ามีความชื้นเกิดขึ้น ก็ต้องเปิดปฏิบัติการฝนหลวงที่ พิษณุโลกและที่นครสวรรค์ทันที
“มาทำฝนให้กับพี่น้องประชาชน แล้วก็เติมน้ำให้กับเขื่อน”
ส่วนข้อซักถามที่ว่า แล้งจะยาวหรือไม่ นายราเชน ระบุว่า ปรากฎการณ์เอลนีโญจะส่งผลกระทบให้มีพื้นที่แล้งยาวนานถึง 18 เดือน ปัจจุบันเพิ่งจะเริ่มต้น เดือนนี้อาจไม่หนัก แต่อีก 2 เดือนข้างหน้า คาดว่าจะแล้งแน่นอน
ซึ่งพฤษภาคมถึงต้นมิถุนายนนี้ เป็นโอกาสที่จะได้ทำฝนหลวง ฉะนั้นต้องปรับแผนจำเป็นต้องมุ่งเป้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก่อน กรมฝนหลวงฯได้เปิดหน่วยบินฝนหลวงไปแล้ว 5-6 หน่วยทั่วประเทศ พื้นที่ใดมีความชื้นเพียงพอ ก็สามารถขึ้นบินทำฝนหลวงได้เลย วันนี้ได้เปิดฐานปฏิบัติการฝนหลวง ที่ จ.พิษณุโลก อย่างเป็นทางการ และเห็นว่ามีความชื้นเพียงพอขึ้นบินเร่งทำฝนหลวงได้เลย
" หากมีการร้องขอของประชาชนในพื้นที่ กรมฝนหลวงฯ ก็พร้อมดำเนินการได้เลย อีกทั้งยังตรวจสอบทางโซเซียลดีมีเดีย หากมีพื้นที่ไหนทำได้ ฝนหลวงก็ทำได้เลย" อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระบุ