กลุ่ม BNI SUNSHINEชลบุรี มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี

วันนี้ (6 พ.ค.) กลุ่ม BNI SUNSHINEชลบุรี ที่เกิดจากการรวมตัวของนักธุรกิจรุ่นใหม่และผู้ประกอบการในพื้นที่ จ.ชลบุรี และเขต EEC รวมทั้งสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี ได้นำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัด “โครงการแข่งขันกอล์ฟสานสัมพันธ์กระชับมิตรกลุ่มผู้ประกอบการ” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2569ณ สนามกอล์ฟพัฒนา สปอร์ต คลับ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2569 ที่ผ่านมา จำนวน 200,000 บาท มอบให้กับโรงพยาบาลชลบุรี
เพื่อสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ สนับสนุนด้านสาธารณสุขและประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม โดยมี นายแพทย์ ธีระ ศิวดุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1 โรงพยาบาลชลบุรี เป็นผู้รับมอบ
นายแพทย์ฤทธิเดช คงมนัส ตัวแทนกลุ่ม BNISUNSHINEชลบุรี เผยว่าการรวมตัวของกลุ่มมีจุดประสงค์สำคัญที่การช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ใน จ.ชลบุรี เพื่อให้ได้เติบโตไปด้วยกัน และในโอกาสที่จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อหารายได้มอบให้กับชุมชนและสังคม ซึ่งโรงพยาบาลชลบุรี ถือเป็นเสาหลักในชุมชนชลบุรีที่ทำหน้าที่ดูแลพี่น้องชาวชลบุรี เป็นเวลายาวนาน ในวันนี้จึงนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 200,000 บาทมอบให้กับโรงพยาบาลชลบุรี
ขณะที่ นางระเบียบ พงษ์พาณิช หัวหน้าห้องชลธาร (ห้องรับบริจาค) ได้กล่าวขอบคุณทีมงานในนามของโรงพยาบาลชลบุรี พร้อมบอกว่าปัจจุบันโรงพยาบาลยังต้องการปัจจัยอีกมากในการยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชน ซึ่งหากหน่วยงานใดต้องการร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อช่วยจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สามารถติดต่อได้โดยตรงที่โรงพยาบาลชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 038-931-000 หรือที่เพจโรงพยาบาลชลบุรี