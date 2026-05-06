เศรษฐกิจอีสานไตรมาสแรกปี 69 ชะลอตัว น้ำมันแพง/สินค้าเกษตรทรุดกระทบใช้จ่ายหดตัว

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-แบงก์ชาติอีสาน แถลงข่าวเศรษฐกิจอีสานไตรมาสแรกปีนี้ หดตัว เหตุการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอลง ห่วงสงครามตะวันออกกลาง ดันน้ำมันราคาพุ่งซ้ำเติมเศรษฐกิจ ห่วงแนวโน้มเศรษฐกิจน่ากังวลจากน้ำมันแพง ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ กระทบการบริโภคหดตัวต่อเนื่อง
วันนี้ ( 6 พ.ค.) ที่ห้องประชุมปัญญาวิจิตร ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธปท.สภอ.) อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสที่ 1 ปี 2569 โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมรับฟังการแถลงข่าว
ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 กลับมาหดตัวจากไตรมาสก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอลงเกือบทุกหมวด หลังสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ประกอบกับกำลังซื้อที่ยังอ่อนแรง
รายได้เกษตรกรลดลงตามราคาสินค้าเกษตรสำคัญ ทั้งอ้อย ยางพารา และข้าว ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวยังขยายตัวได้เล็กน้อย จากกิจกรรมขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการแข่งขัน MotoGP ที่จังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงช่วงวันหยุดยาวที่เพิ่มขึ้น ช่วยพยุงเศรษฐกิจในบางพื้นที่ขณะเดียวกัน ช่วงปลายไตรมาสได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาน้ำมันและค่าครองชีพปรับเพิ่มขึ้น ยิ่งซ้ำเติมกำลังซื้อของประชาชน
สำหรับแนวโน้มระยะต่อไป เศรษฐกิจอีสานยังน่ากังวล จากปัจจัยเสี่ยงภายนอก โดยเฉพาะราคาพลังงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรและความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง อาจทำให้การบริโภคภาคเอกชนหดตัวต่อเนื่อง รวมถึงภาคท่องเที่ยวที่อาจชะลอลงจากพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ระมัดระวังมากขึ้น
“ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการแก้หนี้ NPL รายย่อย “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” การค้ำประกันสินเชื่อผ่านโครงการ SMEs Credit Boost และแนวทางเพิ่มสภาพคล่อง “SMEs Secure+” รวมถึงการช่วยเหลือลูกหนี้เชิงป้องกัน เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจและลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจในระยะนี้” ดร.ทรงธรรม กล่าว