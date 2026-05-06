ราชบุรี ปฏิรูปการศึกษาแนวใหม่ “เรียนฟรี–มีรายได้” เปิดห้องเรียน CJ MORE ดึงเด็กหลุดระบบคืนสู่เส้นทางชีวิต

ราชบุรี - สพป.ราชบุรี เขต 1 ผนึกภาครัฐ–เอกชน เปิดโมเดลการศึกษาใหม่ “ห้องเรียน CJ MORE” ชูแนวคิดเรียนควบคู่ทำงานจริง มีรายได้ระหว่างเรียน เน้นทักษะชีวิต–อาชีพ แก้ปัญหาเด็กหลุดระบบ สร้างโอกาสการศึกษาแบบไร้รอยต่อ
วันนี้ ( 6 พ.ค.) นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม Open House ภายใต้แนวคิด “เรียนฟรี มีรายได้ ทำงานใกล้บ้าน” พร้อมเปิดตัวความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพ “ห้องเรียน CJ MORE” โดยมี ดร.ปาริชาต มั่นสกุล กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด ผู้แทนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเอกชน และเครือข่ายการศึกษาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ที่หอประชุมปักษาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่ง “เข้าใจชีวิตเด็ก” มากขึ้น หลังพบว่ายังมีเยาวชนจำนวนไม่น้อยหลุดออกจากระบบการศึกษา ไม่ใช่เพราะขาดความสามารถ แต่เกิดจากข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ ระยะทาง และรูปแบบการเรียนที่ไม่สอดคล้องกับบริบทชีวิตจริง
สำหรับ “ห้องเรียน CJ MORE” ถูกออกแบบให้เป็นระบบการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น ผสานการเรียนกับการทำงานจริง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถ “เรียนไปด้วย มีรายได้ไปด้วย” โดยไม่ต้องละทิ้งการศึกษา พร้อมปรับระบบประเมินผลใหม่ เน้นทักษะปฏิบัติถึง 70% อาทิ ความรับผิดชอบ การแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีม อีก 30% เป็นด้านวิชาการและโครงงานนวัตกรรม
ขณะเดียวกัน ยังมีการเชื่อมต่อระบบ “ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)” เพื่อสะสมผลการเรียนรู้และต่อยอดสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น สร้างเส้นทางการศึกษาแบบ “ไร้รอยต่อ” ไม่ปิดกั้นโอกาสของผู้เรียนในทุกช่วงชีวิต
ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด (CJ MORE) ที่เปิดสถานประกอบการเป็นแหล่งเรียนรู้จริง สะท้อนบทบาทภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมยกระดับการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารเน้นย้ำว่า บทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในยุคปัจจุบัน ไม่ได้เป็นเพียงหน่วยงานกำกับดูแล แต่ต้องทำหน้าที่เป็น “สะพาน” เชื่อมนวัตกรรมการเรียนรู้เข้ากับระบบการศึกษา เพื่อให้เด็กทุกคน ไม่ว่าจะมีต้นทุนชีวิตแตกต่างกันเพียงใด ได้มีโอกาสก้าวต่อไปบนเส้นทางชีวิตอย่างมั่นคงและภาคภูมิใจ.