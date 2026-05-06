xs
xsm
sm
md
lg

ราชบุรี ปฏิรูปการศึกษาแนวใหม่ “เรียนฟรี–มีรายได้” เปิดห้องเรียน CJ MORE ดึงเด็กหลุดระบบคืนสู่เส้นทางชีวิต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ราชบุรี - สพป.ราชบุรี เขต 1 ผนึกภาครัฐ–เอกชน เปิดโมเดลการศึกษาใหม่ “ห้องเรียน CJ MORE” ชูแนวคิดเรียนควบคู่ทำงานจริง มีรายได้ระหว่างเรียน เน้นทักษะชีวิต–อาชีพ แก้ปัญหาเด็กหลุดระบบ สร้างโอกาสการศึกษาแบบไร้รอยต่อ

วันนี้ ( 6 พ.ค.) นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม Open House ภายใต้แนวคิด “เรียนฟรี มีรายได้ ทำงานใกล้บ้าน” พร้อมเปิดตัวความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพ “ห้องเรียน CJ MORE” โดยมี ดร.ปาริชาต มั่นสกุล กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด ผู้แทนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเอกชน และเครือข่ายการศึกษาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ที่หอประชุมปักษาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่ง “เข้าใจชีวิตเด็ก” มากขึ้น หลังพบว่ายังมีเยาวชนจำนวนไม่น้อยหลุดออกจากระบบการศึกษา ไม่ใช่เพราะขาดความสามารถ แต่เกิดจากข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ ระยะทาง และรูปแบบการเรียนที่ไม่สอดคล้องกับบริบทชีวิตจริง

สำหรับ “ห้องเรียน CJ MORE” ถูกออกแบบให้เป็นระบบการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น ผสานการเรียนกับการทำงานจริง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถ “เรียนไปด้วย มีรายได้ไปด้วย” โดยไม่ต้องละทิ้งการศึกษา พร้อมปรับระบบประเมินผลใหม่ เน้นทักษะปฏิบัติถึง 70% อาทิ ความรับผิดชอบ การแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีม อีก 30% เป็นด้านวิชาการและโครงงานนวัตกรรม

ขณะเดียวกัน ยังมีการเชื่อมต่อระบบ “ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)” เพื่อสะสมผลการเรียนรู้และต่อยอดสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น สร้างเส้นทางการศึกษาแบบ “ไร้รอยต่อ” ไม่ปิดกั้นโอกาสของผู้เรียนในทุกช่วงชีวิต

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด (CJ MORE) ที่เปิดสถานประกอบการเป็นแหล่งเรียนรู้จริง สะท้อนบทบาทภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมยกระดับการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารเน้นย้ำว่า บทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในยุคปัจจุบัน ไม่ได้เป็นเพียงหน่วยงานกำกับดูแล แต่ต้องทำหน้าที่เป็น “สะพาน” เชื่อมนวัตกรรมการเรียนรู้เข้ากับระบบการศึกษา เพื่อให้เด็กทุกคน ไม่ว่าจะมีต้นทุนชีวิตแตกต่างกันเพียงใด ได้มีโอกาสก้าวต่อไปบนเส้นทางชีวิตอย่างมั่นคงและภาคภูมิใจ.










ราชบุรี ปฏิรูปการศึกษาแนวใหม่ “เรียนฟรี–มีรายได้” เปิดห้องเรียน CJ MORE ดึงเด็กหลุดระบบคืนสู่เส้นทางชีวิต
ราชบุรี ปฏิรูปการศึกษาแนวใหม่ “เรียนฟรี–มีรายได้” เปิดห้องเรียน CJ MORE ดึงเด็กหลุดระบบคืนสู่เส้นทางชีวิต
ราชบุรี ปฏิรูปการศึกษาแนวใหม่ “เรียนฟรี–มีรายได้” เปิดห้องเรียน CJ MORE ดึงเด็กหลุดระบบคืนสู่เส้นทางชีวิต
ราชบุรี ปฏิรูปการศึกษาแนวใหม่ “เรียนฟรี–มีรายได้” เปิดห้องเรียน CJ MORE ดึงเด็กหลุดระบบคืนสู่เส้นทางชีวิต
ราชบุรี ปฏิรูปการศึกษาแนวใหม่ “เรียนฟรี–มีรายได้” เปิดห้องเรียน CJ MORE ดึงเด็กหลุดระบบคืนสู่เส้นทางชีวิต
+1