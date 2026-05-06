เอือมระอา! ต่างชาติโชว์เซ็กซ์หมู่กลางทะเลพัทยาไม่สนสายตา-เสียงชาวบ้านห้ามปราม

ศูนย์ข่าวศรีราชา – เอือมระอา! ต่างชาติจับคู่โชว์เซ็กซ์หมู่กลางทะเลพัทยา ไม่สนสายตา- เสียงห้ามจนต้องถ่ายคลิปเป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ชี้ทำลายภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทยอย่างหนัก ชาวบ้านบอกสุดหน่ายนักท่องเที่ยวใช้ทะเลไทยเป็นที่ระบาย จี้หน่วยงานพื้นที่หาวิธีจัดการ
จากกรณีมีผู้โพสต์คลิปวิดีโอสุดฉาวขณะนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นชาวรัสเซีย กำลังระเริงรักกลางอ่าวทะเล จ.ชลบุรี แบบโนสนโนแคร์สายตาชาวบ้านที่แม้จะพยายามตะโกนห้ามปรามหลายครั้งให้หยุดการกระทำสุดอุจาตา แต่กลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าวก็หาได้สนใจ และยังคงเดินหน้าทำกิจกรรมจนเสร็จสมอารมณ์หมาย
และเมื่อคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ ทำให้มีชาวเน็ตและคนในพื้นที่เมืองพัทยา พากันวิพากวิจารณ์ถึงการกระทำที่ทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาอย่างหนัก และเรียกร้องให้หน่วยงานพื้นที่แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังนั้น
วันนี้ ( 7 เม.ย.) นายมล อายุ 44 ปี ผู้เห็นเหตุการณ์และเป็นผู้โพสต์คลิปวิดีโอดังกล่าวบอกว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ โดยผู้ก่อเหตุเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 8 คนที่คาดว่าน่าจะเป็นชาวรัสเซีย ที่คล้ายอยู่ในอาการมึนเมาและพากันเดินจูงมือกันลงไปในทะเลเป็นคู่ จากนั้นจึงเริ่มพฤติกรรมกอดจูบ และดำเนินกิจกรรมลักษณะคล้ายการมีเพศสัมพันธ์ใต้น้ำ ซึ่งแม้ตนเองและชาวบ้านจะพากันห้ามปรามแต่ไม่เป็นผล ซ้ำยังแสดงพฤติกรรมรุนแรงที่อุบาทว์ขึ้นเรื่อยๆ จนต้องตัดสินใจบันทึกวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการ
“ เหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกบริเวณชายหาดและในทะเลเมืองพัทยา เพราะที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศที่มักมีการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมแบบนี้ ซึ่งส่วนตัวแล้วมองว่าเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวและสร้างความเสียหายต่อบ้านเกิดของคนไทย จึงอยากให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการอย่างจริงจังกับนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ ” นายมล กล่าว