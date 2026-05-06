"หมอเก่งกระดูกและข้อ"เตือนภัย! มิจฉาชีพตัดต่อภาพ-เสียงสร้างความน่าเชื่อถือโพสต์โฆษณาหลอกลวงขายครีมรักษาปวด

เชียงใหม่ - "หมอเก่งกระดูกและข้อ"แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารโรงพยาบาลชื่อดังเชียงใหม่ เตือนภัยผู้ป่วยระวังตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ หลังโดนดูดคลิปภาพและเสียงส่วนตัวที่ผลิตเพื่อให้ความรู้จากโซเชียลมีเดียนำไปดัดแปลงใช้เป็นสื่อโฆษณาต้มตุ๋นอวดอ้างสรรพคุณยารักษาโรค หลอกลวงขายผ่านช่องทางออนไลน์ พบโพสต์เกลื่อน และหลายโพสต์มียอดวิวหลักหลายล้าน ห่วงผู้ป่วยเสียเงินฟรี และไม่สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้ แถมเสี่ยงอันตราย เบื้องต้นแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว
วันนี้(6 พ.ค.69) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ หรือ "หมอเก่ง" แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ และผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงให้ซื้อผลิตภัณฑ์รักษาโรคที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงจากช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ที่มีการโพสต์โฆษณาขายกันอย่างแพร่หลาย โดยกลุ่มมิจฉาชีพจะนำภาพและเสียงของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาดัดแปลงตัดต่อด้วยโปรแกรมต่างๆ รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีAIมาใช้ด้วยให้ดูสมจริงแล้วเผยแพร่เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ จนทำให้มีผู้หลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อจำนวนมาก ขณะที่ในส่วนของตัวเองในฐานะที่เป็นหนึ่งในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ ได้ถูกกลุ่มมิจฉาชีพนำภาพและเสียงจากช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองที่ผลิตสื่อเพื่อให้ความรู้ เอาไปตัดต่อดัดแปลงและใช้แอบอ้างสร้างความน่าเชื่อถือเช่นกัน โดยพบว่ามีการนำไปใช้แอบอ้างหลอกลวงขายครีมที่อวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถใช้ทารักษาอาการปวดบวมของกระดูกและข้อ ซึ่งตัวเองตรวจสอบพบตั้งแต่ช่วงปี2567 และได้แจ้งความดำเนินคดีไว้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วด้วย
อย่างไรก็ตามจนกระทั่งปัจจุบันพบว่าทางกลุ่มมิจฉาชีพยังคงมีการโพสต์เผยแพร่ภาพและเสียงของตัวเองที่ถูกตัดต่อดัดแปลงเพื่อหลอกลวงขายผลิตภัณฑ์รักษาโรคและอาการเจ็บป่วยอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยที่แต่ละโพสต์มียอดผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก ซึ่งบางโพสต์มียอดผู้เข้าชมรวมหลายล้าน จึงเกิดความเป็นห่วงกังวลว่าจะมีผู้ที่หลงเชื่อและตกเป็นเหยื่ออีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงอยากจะเตือนภัยและเน้นย้ำประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ป่วยว่าอย่าได้ไปหลงเชื่อโพสต์โฆษณาขายผลิตภัณฑ์รักษาโรคดังกล่าวที่ยังคงมีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายให้กับผู้ป่วยหรือผู้ที่หลงเชื่อได้ ทั้งการสูญเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์และเกิดความเสี่ยงอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและไม่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยหากพบเห็นโฆษณาใดๆ ที่มีการนำภาพและเสียงของแพทย์มาประกอบเพื่อพยายามสร้างความน่าเชื่อถือ ในเบื้องต้นขอให้สันนิษฐานได้เลยว่าน่าจะเป็นโฆษณาหลอกลวง เพราะแพทย์ไม่สามารถออกมาโฆษณาใดๆ ได้ตามระเบียบของแพทยสภา ขณะเดียวกันแนะนำว่าหากมีอาการเจ็บป่วยใดๆ ควรพบหรือปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า จากการตรวจสอบช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ พบว่ามีการโพสต์โฆษณาขายผลิตภัณฑ์รักษาโรคจำนวนมาก โดยในส่วนของผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ หรือ "หมอเก่ง" แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ พบว่าถูกกลุ่มมิจฉาชีพนำภาพและเสียงไปตัดต่อดัดแปลงใช้โพสต์โฆษณาหลอกลวงขายผลิตภัณฑ์ครีมทารักษาเก๊าท์ ลดอาการปวดกระดูกและข้อ โดยแต่ละโพสต์มียอดผู้เข้าชมจำนวนมาก ซึ่งบางโพสต์มียอดผู้เข้าชมสูงถึง 11 ล้านครั้ง จึงสันนิษฐานได้ว่าอาจจะมีผู้ที่หลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพนี้าจำนวนมาก