ฟิตทั้งเมือง! นายกเบียร์นำเต้น เปิดมหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 6 รวมพลังคนรักสุขภาพกว่า 2,500 คน

ช่วงเย็นวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ณ ลานเครื่องบิน หน้าศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา จังหวัดชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีเปิด “มหกรรมเครือข่ายสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 6” พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอบางละมุง สมาชิกผู้นำออกกำลังกาย เครือข่ายสุขภาพชุมชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวนกว่า 2,500 คน
เมืองพัทยา โดยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายหลักประกันสุขภาพ ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อดำเนินโครงการ “มหกรรมเครือข่ายสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 6” เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ผ่านภาคีเครือข่ายแกนนำสุขภาพและผู้นำออกกำลังกาย ตลอดจนส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ สร้างความตระหนัก และกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งสู่การเป็นต้นแบบชุมชนสุขภาพในเขตเมืองพัทยา
ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ มินิคอนเสิร์ตจากวงดนตรีลูกทุ่งเยาวชน โรงเรียนเมืองพัทยา 11 การรวมพลังออกกำลังกายเต้นเพื่อสุขภาพโดยผู้นำการออกกำลังกายชื่อดัง อาทิ ครูอูม (อาจารย์ธารารัตน์ เรืองประพันธ์) และครูแนน (อาจารย์มานพ แนวกลาง) รวมถึงกิจกรรมนันทนาการบนเวที เช่น การแสดง Cover Dance จากทีมชนะเลิศโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด และ Yoga Performance จากสมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยาในพื้นที่ต่าง ๆ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเมืองพัทยาในการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง และสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาวะอย่างยั่งยืน
นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยาให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในทุกมิติ โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายสุขภาพในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและทำกิจกรรมร่วมกันเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพ และเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วย