(คลิป)สนามบินอุบลฯเตือนจุดบั้งไฟต้องขออนุญาต ห้ามจุดสูงเท่าเพดานการบิน

อุบลราชธานี-ย่างเข้าเดือนหก เทศกาลงานบุญบั้งไฟของชาวอีสาน สนามบินอุบลฯออกประกาศเตือนทุกชุมชนหมู่บ้านที่จะจุดบั้งไฟขอฝนต้องยื่นขออนุญาต ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องบินที่บินขึ้นลงและห้ามจุดบั้งไฟสูงเท่าเพดานบิน หากไม่ขออนุญาตก่อน เจอโทษคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนของทุกปี ในพื้นที่ภาคอีสาน มีการจัดงานประเพณีจุดบั้งไฟขอฝนใช้ทำการเกษตร และปีนี้ก็เช่นกัน ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกประกาศแจ้งเตือนชุมชนหมู่บ้านที่จัดงานรอบสนามบิน 4 จังหวัดโซนอีสานใต้ คือ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ต้องขออนุญาตและแจ้งล่วงหน้าก่อนจุดไม่น้อยกว่า 7-15 วัน ล่าสุดพบว่าปีนี้ได้มีผู้จัดงานยื่นขอมาแล้วกว่า 1,220 บั้ง
นางวรรณา ไกรกมล รักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงประเพณีการจุบั้งไฟขอฝนในกลุ่มเกษตรกร 4 จังหวัดรอบสนามบิน คือ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี โดยผู้จัดงานต้องขออนุญาตจุดบั้งไฟต่อการท่าอากาศยาน เพื่อการท่าอากาศยานจะได้มีข้อมูล แจ้งให้นักบินทราบถึงวัน เวลา สถานที่ที่จะทำการจุด เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อตัวอากาศยานที่ทำการบินขึ้นลงของสนามบินนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี และห้ามจุดบั้งไฟที่มีความสูงเกินเพดานการบิน
โดยปี 2568 มีการยื่นคำขอจุดบั้งไฟกว่า 4,500 บั้ง จังหวัดที่ขอจุดมากที่สุดคือ จังหวัดยโสธร มากกว่า 2,400 บั้ง รองลงมาเป็นจังหวัดศรีสะเกษกว่า 1,100 บั้ง ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีกว่า 700 บั้ง และน้อยที่สุดคือจังหวัดอำนาจเจริญเพียง 170 บั้ง
อย่างไรก็ตาม สำหรับปีนี้ เริ่มมีทยอยยื่นคำขอจุดบั้งไฟมาแล้ว 166 คำขอ จำนวน 1,221 บั้ง และยังมียื่นขออนุญาตเข้ามาเป็นระยะ ซึ่งการท่าอากาศยานได้ประกาศให้ผู้ที่จะทำการจุดต้องขออนุญาตและให้มีการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7-15 วัน เพื่อการท่าอากาศยานจะได้มีการบริหารจัดการ
แต่หากผู้จัดงานทำการจุดบั้งไฟ โดยไม่ขออนุญาตก็จะมีความผิดจำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากบั้งไฟไปทำอันตรายต่อตัวอากาศยาน ก็จะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งมีโทษจำคุกตลอดชีวิตปรับ 600,000-800,000 บาท หรือทั้งปรับทั้งจำ