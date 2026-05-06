พบแล้วอดีตเจ้าอาวาสวัดสนามไชย เข้าพบตำรวจบางรัก แจ้งไม่ประสงค์ดำรงตำแหน่ง

พระนครศรีอยุธยา – พบแล้วอดีตเจ้าอาวาสวัดสนามไชย ที่หายตัวไปนานนับเดือน หลังเข้าพบตำรวจด้วยตนเอง เผยเตรียมลาสิกขา เดินทางหลายจังหวัดก่อนกลับกรุง
จากกรณีการหายตัวของ พระครูปลัดสมบัติ สิริสุวณโณ เจ้าอาวาสวัดสนามไชย ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ล่าสุดวันนี้(6 พ.ค.) มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่พบตัวแล้ว โดยพระครูได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สน.บางรัก ด้วยตนเอง
เบื้องต้น พระครูปลัดสมบัติ สิริสุวณโณ แสดงความประสงค์ไม่ต้องการดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการชี้แจงสาเหตุอย่างเป็นทางการ
จากการตรวจสอบของชุดสืบสวน พบว่า ภายหลังหายตัวไป พระครูปลัดสมบัติ สิริสุวณโณ เดินทางออกจากสถานีรถไฟในจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 18 มี.ค. ก่อนมุ่งหน้าไปยังวัดป่าแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเตรียมลาสิกขา จากนั้นได้ซื้อจักรยานปั่นเดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนโบกรถโดยสารกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานคร และเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแสดงตน
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ประสานตำรวจสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาเข้ารับตัวกลับ โดยเมื่อเวลา 01.00 น. วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ที่ห้องสืบสวน สภ.พระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างสอบปากคำและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุการลาสิกขา พร้อมงดให้สื่อมวลชนบันทึกภาพหรือสัมภาษณ์ในขณะนี้
ทั้งนี้ การปรากฏตัวของพระครูปลัดสมบัติ สิริสุวณโณ นับเป็นการคลี่คลายคดีการหายตัวที่สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านและญาติโยมมาเป็นเวลานาน โดยภายหลังลาสิกขาแล้ว ขณะนี้ใช้ชื่อว่า นายสมบัติ คล้ายจินดา อดีตเจ้าอาวาสวัดสนามไชย ซึ่งคาดว่าจะออกมาให้ข้อมูลถึงเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยตนเองในภายหลัง.