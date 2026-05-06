ไม่ได้ประหยัดแต่ไม่มี!ใกล้เปิดเทอมผู้ปกครองแห่หอบเสื้อ นร.เก่าปักชื่อให้ลูกใช้แทนซื้อใหม่กันเป็นแถว

อุทัยธานี - ปีนี้สาหัส ทุกบ้านไม่ได้ประหยัด แต่มันไม่มีจริงๆ..ร้านปักเย็บเสื้อผ้าสะท้อนเศรษฐกิจทรุดหนัก ผู้ปกครองงดซื้อชุดนักเรียนใหม่ ให้ลูกใช้ของเก่าแทน เผยบางตัวเก่ามาก แต่ยังทนใช้ซ้ำไปก่อน
บรรยากาศการตัดเย็บเสื้อนักเรียน ในช่วงใกล้เปิดเทอมใหม่ขณะนี้ หลายพื้นที่ค่อนข้างเงียบกว่าหลายปีที่ผ่านมา ผู้ปกครองส่วนใหญ่เลือกนำเสื้อเก่ามาปรับแก้และปักชื่อใหม่ (พี่ให้น้อง) แทนการซื้อชุดนักเรียนใหม่
นางอัญชลี ลักขณาศิริศรีสุข อายุ 67 ปี เจ้าของร้านปักเย็บเสื้อผ้าในเขตเทศบาลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จ.อุทัยธานี เปิดเผยว่า สถานการณ์เศรษฐกิจในปีนี้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ปกครองที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทำให้การใช้จ่ายในส่วนของเครื่องแต่งกายลดลงอย่างชัดเจน
“ยิ่ง ณ วันนี้ยังไม่สามารถประเมินได้แน่ชัดว่าจะเลวร้ายลงอีกในปีหน้าหรือไม่ แต่จากสภาพที่เกิดขึ้นในขณะนี้ พบว่าผู้ปกครองจำนวนมากสะท้อนตรงกันว่าปีนี้ถือว่า หนักมาก ที่เห็นอยู่นี้มันไม่เชิงว่าทุกคนประหยัด แต่มันไม่มีมากกว่า ถ้าประหยัดคือยังพอมีซื้อใหม่บ้างแต่ซื้อน้อยลง แต่ตอนนี้คือหลายอย่างไม่มีจริง ๆ ก็ต้องใช้ของเก่าไปก่อน รอให้สถานการณ์ดีขึ้นค่อยว่ากัน”
นางอัญชลี บอกว่า ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน แต่ปีนี้ถือว่าหนักกว่าอย่างชัดเจน ทำให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้ปกครองต่างรู้สึกถึงภาวะกดดันมากขึ้น อย่างเมื่อปีที่ผ่านมา ทางร้านเคยนำเสื้อนักเรียนใหม่มาแจกให้กับผู้ที่มีเสื้อเก่าชำรุด เพื่อนำไปปักชื่อและใช้งาน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย แต่ปีนี้ทำไม่ได้แล้ว เนื่องจากของมีจำกัด จึงปรับรูปแบบเป็นการช่วยลดค่าบริการปักเย็บแทน
“ปีที่แล้วเรายังพอช่วยแจกเสื้อได้ แต่ปีนี้ของหมดแล้ว ก็เลยช่วยในเรื่องค่าปักแทนเท่าที่ทำได้ เพราะก็สงสารผู้ปกครอง ตอนนี้ตนเองก็ยังช่วยลดค่าปักเย็บให้บ้าง ไม่คิดเงินบ้าง สำหรับครอบครัวที่ดูแล้วว่าน่าจะเดือดร้อนมากจริงๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกันตามที่พอจะช่วยได้”