ปักหมุดรอ!เผยโฉมโปรเจกต์ยักษ์ บูรณะวัดกลางน้ำ 500 ปี ปั้นเป็นจุดเช็กอินให้โลกตะลึง

พะเยา – เผยโฉมแล้ว..โปรเจกต์ใหญ่เมืองพะเยา ผู้ว่าฯตั้งโต๊ะเชิญชวนชาวพุทธร่วมบุญ บูรณะ “วัดกลางกว๊านฯ โบราณสถานกลางน้ำอายุกว่า 500 ปี เตรียมรับการฉลองครบรอบครึ่งศตวรรษของจังหวัดในปี 70
ขณะนี้จังหวัดพะเยา เริ่มเดินหน้าโครงการบูรณะ “หลวงพ่อศิลา – วัดติโลกอาราม” โบราณสถานกลางน้ำอายุกว่า 500 ปี กลางกว๊านพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีของจังหวัดในปี 2570 ที่จะถึงนี้
ล่าสุดนางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะประธานมูลนิธิหลวงพ่อศิลา ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมสักการะ หลวงพ่อศิลา พร้อมแถลงข่าวเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ร่วมทำบุญครั้งสำคัญ เพื่อฟื้นฟูและยกระดับวัดกลางน้ำแห่งนี้ให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง
สำหรับ วัดติโลกอาราม ถือเป็นโบราณสถานสำคัญแห่งอาณาจักรล้านนา สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช ก่อนจะจมอยู่ใต้น้ำภายหลังการกักเก็บน้ำในอดีต กระทั่งปี 2526 มีการค้นพบ หลวงพ่อศิลาพระพุทธรูปหินทรายโบราณ จนกลายเป็นศูนย์รวมศรัทธา และแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดพะเยา ที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วประเทศด้วยกิจกรรม เวียนเทียนกลางน้ำหนึ่งเดียวในโลก ที่งดงามตระการตา ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากในทุกปี
ทั้งนี้ แผนบูรณะครั้งใหญ่ จะครอบคลุมการปรับปรุงตัววัดและท่าเรือโดยรอบ ปรับภูมิทัศน์ใหม่ให้สวยงาม ทันสมัย เป็นระเบียบ และเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนริมกว๊านพะเยา พร้อมผลักดันสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับประเทศ
ซึ่งมีการคาดหวังว่า โครงการดังกล่าวจะไม่เพียงฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม แต่ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ ได้เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ประวัติศาสตร์แห่งศรัทธาในการบูรณะ หลวงพ่อศิลา – วัดติโลกอารามให้กลับมางดงามสมศักดิ์ศรีมรดกล้านนา และพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกในอนาคตอันใกล้