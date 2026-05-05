xs
xsm
sm
md
lg

รอง ผอ.กอ.รมน.สุพรรณบุรี ลุยสำรวจวาตภัย บ้านพังเสียหายกว่า 700 หลัง เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สุพรรณบุรี - รอง ผอ.กอ.รมน.สุพรรณบุรีลงพื้นที่ สำรวจวาตภัยถล่มสุพรรณบุรีหลายพื้นที่ บ้านเรือนเสียหายหนักกว่า 700 หลังคาเรือน เร่งให้ความช่วยเหลือ

วันนี้ (5 พ.ค.) พ.อ.ณัฐติพงษ์ ตะโกใหญ่ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี (รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี) พร้อมด้วย ร.ท.กฤตวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการอำเภอดอนเจดีย์ เพื่อติดตามสถานการณ์วาตภัยและหารือแนวทางช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย โดยมี นายประภัตร โพธสุธน ส.ส.จังหวัดสุพรรณบุรี นายอำเภอดอนเจดีย์ หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม ณ ที่ว่าการอำเภอดอนเจดีย์

จากนั้นคณะได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย เยี่ยมเยียนประชาชน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และประชาสัมพันธ์แนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงตรวจเยี่ยมและมอบน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เร่งแก้ไขเสาไฟฟ้าหักโค่นหลายจุด

ทั้งนี้ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประสานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กองพลทหารราบที่ 9 โดย ม.พัน.19 พล.ร.9 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงสำรวจความเสียหายจากเหตุพายุฤดูร้อนในพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา เบื้องต้นพบพื้นที่ได้รับผลกระทบ 5 ตำบล 45 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหายประมาณ 623 หลังคาเรือน โชคดีไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ต่อมา ได้ประสาน ศอ.จอส.พระราชทาน พล.ร.9 โดย ร.29 พัน.2 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เข้าพบนายสิทธิพร คงหอม นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เพื่อรับทราบข้อมูลความเสียหายในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ก่อนร่วมลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชนในตำบลบ้านโพธิ์ และตำบลตลิ่งชัน ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย

สรุปภาพรวมพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน รวม 14 ตำบล 56 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหายเบื้องต้นประมาณ 717 หลังคาเรือน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง.










รอง ผอ.กอ.รมน.สุพรรณบุรี ลุยสำรวจวาตภัย บ้านพังเสียหายกว่า 700 หลัง เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย
รอง ผอ.กอ.รมน.สุพรรณบุรี ลุยสำรวจวาตภัย บ้านพังเสียหายกว่า 700 หลัง เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย
รอง ผอ.กอ.รมน.สุพรรณบุรี ลุยสำรวจวาตภัย บ้านพังเสียหายกว่า 700 หลัง เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย
รอง ผอ.กอ.รมน.สุพรรณบุรี ลุยสำรวจวาตภัย บ้านพังเสียหายกว่า 700 หลัง เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย
รอง ผอ.กอ.รมน.สุพรรณบุรี ลุยสำรวจวาตภัย บ้านพังเสียหายกว่า 700 หลัง เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย
+1