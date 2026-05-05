รอง ผอ.กอ.รมน.สุพรรณบุรี ลุยสำรวจวาตภัย บ้านพังเสียหายกว่า 700 หลัง เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สุพรรณบุรี - รอง ผอ.กอ.รมน.สุพรรณบุรีลงพื้นที่ สำรวจวาตภัยถล่มสุพรรณบุรีหลายพื้นที่ บ้านเรือนเสียหายหนักกว่า 700 หลังคาเรือน เร่งให้ความช่วยเหลือ
วันนี้ (5 พ.ค.) พ.อ.ณัฐติพงษ์ ตะโกใหญ่ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี (รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี) พร้อมด้วย ร.ท.กฤตวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการอำเภอดอนเจดีย์ เพื่อติดตามสถานการณ์วาตภัยและหารือแนวทางช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย โดยมี นายประภัตร โพธสุธน ส.ส.จังหวัดสุพรรณบุรี นายอำเภอดอนเจดีย์ หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม ณ ที่ว่าการอำเภอดอนเจดีย์
จากนั้นคณะได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย เยี่ยมเยียนประชาชน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และประชาสัมพันธ์แนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงตรวจเยี่ยมและมอบน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เร่งแก้ไขเสาไฟฟ้าหักโค่นหลายจุด
ทั้งนี้ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประสานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กองพลทหารราบที่ 9 โดย ม.พัน.19 พล.ร.9 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงสำรวจความเสียหายจากเหตุพายุฤดูร้อนในพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา เบื้องต้นพบพื้นที่ได้รับผลกระทบ 5 ตำบล 45 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหายประมาณ 623 หลังคาเรือน โชคดีไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ต่อมา ได้ประสาน ศอ.จอส.พระราชทาน พล.ร.9 โดย ร.29 พัน.2 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เข้าพบนายสิทธิพร คงหอม นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เพื่อรับทราบข้อมูลความเสียหายในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ก่อนร่วมลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชนในตำบลบ้านโพธิ์ และตำบลตลิ่งชัน ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย
สรุปภาพรวมพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน รวม 14 ตำบล 56 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหายเบื้องต้นประมาณ 717 หลังคาเรือน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง.