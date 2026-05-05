ระทึก! พายุงวงช้างถล่ม-ฝนกระหน่ำ-ลูกเห็บตก-ฟ้าผ่าสนั่นชายแดนแม่สอด 2 แรงงานพม่าโชคร้ายเจ็บ

ตาก – ระทึกกันทั้งเมือง..พายุงวงช้างพัดถล่มชายแดนแม่สอด ก่อนฝนกระหน่ำ-ลูกเห็บตกซ้ำ แรงลมพัดร้านค้าย่านสตรีทฟู้ดแม่สอดพังยับ แถมฟ้าผ่าสองคนงานชาวเมียนมาโชคร้ายวิ่งหลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่กลางทุ่งนา บาดเจ็บ 2 ราย ล่าสุดฝ่ายปกครองเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านแล้ว
เย็นวันนี้( 5 พ.ค. 69 ) พายุฤดูร้อนได้พัดถล่ม-ฝนตกหนักในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอด จ.ตาก นอกจากนี้ยังเกิดพายุหมุนอย่างรุนแรงลอยขึ้นสู้ท้องฟ้าสูงจากพื้นดินหลายสิบเมตร ยาวนานหลายนาทีสร้างความตกใจให้ชาวบ้านแม่สอดเป็นจำนวนมาก
ซึ่งหลังเกิดพายุหมุนงวงช้างเพียงไม่นานมากนักท้องฟ้าเหนืออำเภอแม่สอด จ.ตาก ก็ถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มเมฆฝนสีดำหนาหลายชั้นและตามด้วยพายุฝนลมแรงพัดถล่มเข้าตัวอำเภอแม่สอดแบบที่ชาวบ้านไม่ทันตั้งตัว และเป็นพายุรอบแรกในช่วงฤดูร้อนปีนี้ที่รุนแรงที่สุด ทำให้รถทุกคันบนถนนสายแม่สอด-ตาก ต้องเปิดไฟหน้ารถในระหว่างขับรถฝ่ากระแสพายุลมแรง
แรงลมพายุได้พัดเอาต้นไม้หักโค่นขวางเส้นทาง รวมทั้งไฟฟ้าดับหลายหมู่บ้าน ส่วนย่านการค้ายามราตรีหรือรู้จักกันในนามย่านสตรีทฟู้ดแม่สอด หลายร้านถูกพายุหมุนพัดถล่มหลังคาร้านค้าหลายหลังได้รับความเสียหาย ทำให้ไม่สามารถเปิดบริการได้ตลอดทั้งคืนนี้
ขณะเดียวกันในช่วงที่พายุหมุนฤดูร้อนพัดถล่มไปทั่วเมืองแม่สอดนั้น ได้เกิดพายุลูกเห็บจำนวนมากตกกระจายไปทั่วพื้นที่แม่สอดและตามด้วยเสียงสายฟ้าผ่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายครั้งและพายุก็ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ก่อนจะมีรายงานด่วนว่าระหว่างที่พายุฤดูร้อนกำลังพัดถล่มพื้นที่ชุมชนย่านหลังอำเภอแม่สอดนั้น มีกลุ่มคนงานภาคเกษตร 2 คนได้วิ่งเข้าไปหลบพายุฝนอยู่ในกระท่อมกลางนาใต้ต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่โล่งแจ้ง ถูกฟ้าผ่าด้วย
โดยฟ้าได้ผ่าลงกลางต้นไม้ใหญ่และมีสายฟ้าพุ่งเข้าใส่ตัวคนงานทั้งสองล้มไปกองกับพื้นได้รับบาดเจ็บทราบชื่อภายหลังคือนายซอโม อายุ 52 ปีและนาย ซอหน่าย ทู อายุ 31 ปี ซึ่งเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา หลังเกิดเหตุเพื่อคนงานที่เห็นเหตุการณ์ได้รีบช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอดท่ามกลางสายฝนตกหนักและเสียงฟ้าผ่าที่ยังคงเกิดขึ้นอีกหลายครั้ง
ล่าสุดนายกันต์พงษ์ พิพัฒมนตรีกุล นายอำเภอแม่สอดได้สั่งการด่วนให้ผู้นำชุมชนในทุกหมู่บ้านชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้รีบนำกำลังลงพื้นที่เร่งออกสำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อน ซึ่งเบื้องต้นพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนแล้ว