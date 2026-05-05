ตร.ล็อกเป้า-ดักสกัดคา ทล.118 !หนุ่มนครฯควบ6 ล้อตู้ทึบต่อช่องลับขนยาบ้าเกือบ 2 ล้าน จ่อล่องส่งหาดใหญ่

เชียงราย – ตำรวจ ปส.เฝ้าส่องตั้งแต่เข้าเชียงราย ก่อนล็อกเป้าตามรอย-ดักสกัดคา ทล.118 รวบไอ้หนุ่มนครศรีธรรมราช ควบรถ 6 ล้อตู้ทึบทะเบียนชลบุรี ทำช่องลับซุกยาบ้าเกือบ 2,000,000 เม็ด อ้างรับจ้างขนส่งปลายทางหาดใหญ่แลกเงิน 5 หมื่น
ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.เชียงราย สืบทราบว่าขบวนการลักลอบขนยาเสพติดจากพื้นที่ภาคใต้จะขึ้นมาลักลอบขนยาเสพติดไปจากพื้นที่ จ.เชียงราย จึงได้ร่วมกันออกสืบหาข่าวการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง กระทั่ง 4 พ.ค.69 พบรถบรรทุกหกล้อ ยี่ห้อ FOTON สีเหลือง ติดตู้ทึบบรรทุกสินค้า ทะเบียน จ.ชลบุรี ขับเข้าสู่พื้นที่ จ.เชียงราย ตรงกับที่ได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังออกติดตามอย่างลับๆ
กระทั่งพบว่ารถบรรทุกคันดังกล่าวได้ขับไปบนถนนเลี่ยงเมืองหรือบายพาสฝั่งตะวันตกของ จ.เชียงราย มุ่งหน้าไปทาง ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จนถึงช่วงค่ำจึงกลับออกมาทางเดิมขึ้นถนนพหลโยธินมุ่งหน้าออกจาก จ.เชียงราย ไปตามทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงราย-เชียงใหม่
พ.ต.ต.บัญชา ศรีกันชัย สว.กก.สืบสวน ภ.จว.เชียงราย จึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สรวย ที่ประจำอยู่ด่านตรวจยาเสพติดท่าก๊อ หมู่ 14 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย บนถนนสายดังกล่าว ให้สกัดเอาไว้ได้ในเวลาประมาณ 21.00 น.ของวันเดียวกัน
จากการตรวจสอบภายในรถพบนายอิทธิฤทธิ์ อายุ 26 ปี ชาว อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เป็นคนขับ ซึ่งเมื่อพบเจ้าหน้าที่ได้แสดงอาการมีพิรุธชัด จึงขอตรวจค้นภายในบรรทุกพบช่องลับต่อจากช่องเก็บสินค้าปกติ ภายในซุกซ่อนห่อบรรจุยาเสพติดประเภท 1 (ยาบ้า) เอาไว้เป็นจำนวนมาก เบื้องต้นนับรวมกันได้ประมาณ 1,998,000 เม็ด จึงได้จับกุมตัวนายอิทธิฤทธิ์เอาไว้
สอบถามเบื้องต้นให้การว่าได้ขับรถไปรับของกลางที่ ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย เพื่อจะนำไปส่งที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีคนว่าจ้างเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตั้งข้อหาว่า "มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า เป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและเป็นการทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป” ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่สรวย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย.