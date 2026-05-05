เปิดเทอมผู้ปกครองจ่อกระเป๋าฉีก! รถรับส่งนักเรียนศรีราชาเล็งขึ้นค่าโดยสาร วอนรัฐเร่งตรึงราคาน้ำมัน

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนศรีราชาเตรียมปรับขึ้นค่าโดยสาร 100–200 บาทต่อเดือน หลังต้นทุนน้ำมันพุ่งต่อเนื่อง หวั่นผู้ปกครองแบกรับไม่ไหว จี้รัฐเร่งหามาตรการช่วยเหลือ
วันนี้( 5 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เตรียมปรับขึ้นค่าโดยสารรับส่งนักเรียน หลังราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยคาดว่าจะปรับขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 100–200 บาทต่อคน
นายจบ เสริมศรี อายุ 56 ปี ผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนในตำบลศรีราชา เปิดเผยว่า ปัจจุบันให้บริการรับ–ส่งนักเรียนจากหน้าบ้านไปยังโรงเรียนในพื้นที่อำเภอศรีราชา และรับกลับช่วงเลิกเรียน โดยคิดค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายเดือนละ 1,000 บาทต่อคน
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเปิดภาคเรียนวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ จำเป็นต้องประเมินจำนวนนักเรียนและต้นทุนค่าใช้จ่ายอีกครั้ง หากมีนักเรียนใช้บริการเต็มคันประมาณ 13 คน อาจยังไม่ปรับราคา แต่หากรายได้ไม่เพียงพอ อาจต้องปรับขึ้นค่าโดยสารเพิ่ม 100–200 บาทต่อเดือน ทำให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,200 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้เริ่มพูดคุยกับผู้ปกครองบางส่วนแล้ว
นายจบ กล่าวว่า ต้นทุนหลักมาจากราคาน้ำมัน ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าซ่อมบำรุง และค่าเสื่อมสภาพรถ หากราคาน้ำมันยังปรับตัวสูงขึ้น อาจกระทบทั้งผู้ประกอบการและผู้ปกครอง จนมีโอกาสยกเลิกการใช้บริการรถรับส่งนักเรียนในอนาคต
“อยากฝากถึงรัฐบาลให้เร่งดูแลราคาน้ำมัน เพราะหากต้นทุนยังเพิ่มต่อเนื่อง จะกระทบผู้ปกครองโดยตรง และทำให้หลายครอบครัวแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหว” นายจูบกล่าว
ทั้งนี้ รถรับส่งนักเรียนในพื้นที่ส่วนใหญ่ให้บริการรับนักเรียนตามหมู่บ้าน ส่งตามโรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภอศรีราชา โดยรถหนึ่งคันสามารถรับนักเรียนได้ประมาณ 10–13 คน ซึ่งหากมีผู้ใช้บริการเต็มคัน จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารต้นทุนได้คุ้มค่าในแต่ละเที่ยว.