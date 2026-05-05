ยึดได้อีก!ไอซ์หนักเกือบ200กิโลฯซุกริมโขงรอคนขนเข้าพื้นที่ตอนใน

หนองคาย-ทหารกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ยึดยาไอซ์ 199 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 27 ล้านบาท หลังแก๊งค้ายาเสพติดนำใส่กระสอบ 6 ใบ ข้ามแม่น้ำโขงจากฝั่งลาว ซุกไว้ริมตลิ่งฝั่งไทย รอเครือข่ายขนย้ายเข้าพื้นที่ตอนในของประเทศ
เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้( 5 พ.ค.) ที่ฐานปฏิบัติการกองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย นายสุชาติ ทอนมณี ปลัดจังหวัดหนองคาย, พล.ต.ต.อัทธชนม์ ช่วงงาม ผบก.ภ.จว.หนองคาย,พันเอกบริสุทธิ์ สุจินพรหม รองผบ.บก.ควบคุมที่ 2,พันเอกวีรเทพ การุณรอบดุล รองผอ.รมน.จ.หนองคาย,นางสาววรรณา ผู้อุตส่าห์ นายด่านศุลกากรหนองคาย, พ.ต.อ.นวกฤต นวการพาณิชย์ ผกก.สภ.บ้านเดื่อ, น.ท.อริยะ ทองมั่น หัวหน้าสถานีเรือหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึด ยาไอซ์ 6 กระสอบ น้ำหนัก 199 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 27,860,000 บาท
การตรวจยึดในครั้งนี้ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี, กองร้อยสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่ 2 หมวดสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่ 2 ได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณบ้านหินโงม อ.เมืองหนองคาย จึงได้สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนปฏิบัติงาน จนกระทั่งเวลาประมาณ 02.00 น. วันนี้ เจ้าหน้าที่พบเรือต้องสงสัยแล่นมาจากฝั่งลาวเข้ามาเทียบท่า มีชายฉกรรจ์ 2 คนนั่งมาในเรือ แล้วช่วยกันลำเลียงกระสอบสีดำลงมาจากเรือวางไว้ริมฝั่งแม่น้ำโขง
เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าจับกุม ชายทั้งสองตกใจรีบขึ้นเรือหันหัวเรือออกไปทันที ตรวจสอบพบว่าภายในกระสอบสีดำจำนวน 6 กระสอบ บรรจุยาเสพติด จึงได้ตรวจยึดไว้ ทำการทดสอบด้วยน้ำยาวิทยาศาสตร์ พบว่าเป็นยาเสพติดชนิด ไอซ์ คาดว่าแก๊งค้ายาเสพติดจะลักลอบนำเข้าไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศ จากนั้นได้นำยาเสพติดทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านเดื่อ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.